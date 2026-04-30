20-latek strzelał do kierowcy na Pomorzu. Chwilę później rzucił się do ucieczki

Zasadzka na kierowcę w Pogórzu. Napastnik wyciągnął broń

W niedzielne popołudnie w Pogórzu rozegrały się niebezpieczne sceny. Policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który poruszał się ulicą z przedmiotem przypominającym broń. Na miejsce natychmiast skierowano patrol z Kosakowa, który miał sprawdzić, co dokładnie się wydarzyło.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 43-letni mieszkaniec powiatu puckiego, wyjeżdżając z posesji, natknął się na nieznajomego mężczyznę. Ten szedł w jego kierunku i próbował zatrzymać pojazd. Chwilę później podszedł do samochodu i wycelował w jego stronę przedmiot przypominający broń.

- Nieznany mu mężczyzna podszedł do auta i oddał kilka strzałów w kierunku pojazdu, po czym się oddalił. 43-latek od razu powiadomił oficera dyżurnego, który do Pogórza skierował policjantów z puckiej komendy. Na podstawie zebranych informacji, rozmów ze świadkami oraz własnej wiedzy, policjanci z patrolówki rozpoczęli poszukiwania sprawcy - informują policjanci z Gdyni.

Pościg za 20-latkiem z Gdyni. Miał przy sobie kominiarkę i pistolet

Podczas patrolowania terenu policjanci natrafili na mężczyznę odpowiadającego opisowi sprawcy. Gdy zauważył funkcjonariuszy, rzucił się do ucieczki. Nie uciekł jednak daleko – po krótkim pościgu został zatrzymany i obezwładniony.

- Podczas kontroli przy mężczyźnie, policjanci ujawnili schowaną za paskiem kominiarkę oraz przedmiot przypominający broń. 20-latek z Gdyni, usłyszał zarzut kierowania gróźb i uszkodzenia samochodu przy użyciu broni ASG. Po przeprowadzeniu czynności pod nadzorem prokuratury, materiał dowodowy został skierowany do sądu - dodają mundurowi.

Wobec krewkiego mieszkańca Gdyni zastosowano już odpowiednie środki zapobiegawcze. Decyzją organów ścigania młody mężczyzna objęty został dozorem policyjnym, a także otrzymał bezwzględny zakaz kontaktowania się i zbliżania do zaatakowanego 43-latka.

