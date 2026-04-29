72-latek z Gdyni zatrzymany przez policję. Złożył funkcjonariuszom niemoralną propozycję

Nocna kontrola w gdyńskiej dzielnicy Oksywie. Pijany kierowca bez uprawnień

Podczas jednej z kwietniowych nocy policjanci patrolujący Oksywie zwrócili uwagę na kierowcę forda fiesty. Samochód poruszał się w sposób niebezpieczny – zjeżdżał z pasa na pas i wyraźnie wskazywał na brak kontroli nad pojazdem. Funkcjonariusze podejrzewali, że kierujący może być pod wpływem alkoholu, dlatego natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli.

Za kierownicą siedział 72-letni gdynianin. Już w pierwszych słowach przyznał, że nie posiada prawa jazdy. Policyjna weryfikacja potwierdziła dodatkowo, że obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

To jednak nie był koniec problemów! Od mężczyzny wyraźnie czuć było alkohol, a jego wypowiedzi były nieskładne. Mimo takiej sytuacji senior postanowił jeszcze spróbować „załatwić sprawę” i zaproponował policjantom łapówkę.

- Badanie alkomatem wykazało prawie promil alkoholu w organizmie. Na domiar złego w trakcie interwencji zatrzymany próbował wręczyć funkcjonariuszom korzyść majątkową w wysokości 5 tysięcy złotych. w zamian za odstąpienie od dalszych czynności - informują policjanci z Gdyni.

Uporczywe próby przekupstwa i surowe konsekwencje dla 72-latka

Policjanci wyraźnie poinformowali mężczyznę, że jego zachowanie jest przestępstwem. Mimo to 72-latek nie zrezygnował i ponawiał swoją propozycję. W efekcie został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Sprawa ma dalszy ciąg. Prokuratura Rejonowa w Gdyni zdecydowała o objęciu mężczyzny dozorem policyjnym oraz nałożeniu poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych. Konsekwencje mogą być bardzo poważne.

- Za przestępstwo korupcji kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

