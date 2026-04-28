Majówka 2026. Polacy zostają blisko domu

Zdecydowana większość Polaków w tym roku postawi na spokojną i oszczędną majówkę - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rankomat.pl. Analiza została zrealizowana w marcu 2026 roku metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 810 osób w wieku od 18 do 65 lat. Wyniki pokazują wyraźną zmianę podejścia do długiego weekendu - krótszy wypoczynek, mniejsze budżety i plany realizowane bliżej domu.

Największa grupa badanych deklaruje, że długi weekend spędzi lokalnie, w domu lub w jego najbliższym otoczeniu. Taką odpowiedź wskazało aż 43% uczestników badania. Wyjazdy nie znikają całkowicie, ale mają raczej ograniczony charakter. Tylko co 4 respondent planuje przynajmniej jeden nocleg poza miejscem zamieszkania. Co istotne, aż 31% osób wciąż nie ma sprecyzowanych planów, co pokazuje, że decyzje zapadają coraz później.

Rodzina i grill zamiast dalekich podróży

Wśród tych, którzy już wiedzą, jak spędzą majówkę, dominują proste i sprawdzone formy wypoczynku. Najczęściej wybieramy:

spokojny czas z rodziną i bliskimi (31%),

grillowanie ze znajomymi (26%),

aktywny wypoczynek - rower, spacery czy bieganie (23%).

Osoby decydujące się na wyjazd najczęściej wybierają kierunki krajowe. Największą popularnością cieszą się góry i jeziora (po 15%), a nieco rzadziej morze (13%). Niewielki odsetek planuje krótki wypad za granicę typu city break (8%).

Majówka pod kontrolą wydatków

Wyraźnie widać, że tegoroczny długi weekend będzie należał do oszczędnych. Aż 22% badanych nie planuje żadnych dodatkowych wydatków. Kolejne grupy deklarują bardzo ograniczone budżety:

17% chce wydać maksymalnie 200 zł,

19% planuje zmieścić się w przedziale 201–500 zł.

Łącznie oznacza to, że ponad 1/3 Polaków zamierza przeznaczyć na majówkę nie więcej niż 500 zł. Wyższe wydatki deklaruje zdecydowanie mniejsza część respondentów. Tylko 4% planuje budżet przekraczający 4000 zł, a 8% nie potrafi jeszcze określić kosztów. Eksperci zwracają uwagę, że zmiana podejścia do majówki wynika nie tylko z krótkiego kalendarza, ale też większej świadomości finansowej.

Tegoroczna majówka pokazuje, że wielu Polaków stawia na odpoczynek blisko domu i uważnie planuje wydatki. Nawet przy krótkim wyjeździe warto jednak pamiętać o nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą znacząco podnieść koszt wypoczynku. W przypadku wyjazdów krajowych i zagranicznych problemem mogą być m.in. nagłe koszty leczenia w tym stomatologicznego, utrata bagażu czy kradzież dokumentów. Dobrze dobrane ubezpieczenie turystyczne pozwala ograniczyć ryzyko nieplanowanych wydatków i zapewnia wsparcie w razie problemów organizacyjnych, medycznych czy prawnych – komentuje Magdalena Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl.