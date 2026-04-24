Odwołają 20 tys. lotów. Gigant podjął decyzję. Na wakacje nie polecicie tymi liniami!

Paliwo droższe o 100 proc. Rynek pod presją

Eksperci od miesięcy alarmują - ceny paliwa lotniczego szybują w górę. Jak wynika z analiz branżowych - m.in. Traveldata - koszt litra paliwa jest obecnie nawet o około 100 proc. wyższy niż rok temu. Dla linii lotniczych to potężny cios, który bezpośrednio przekłada się na rentowność połączeń. W praktyce oznacza to jedno - cięcia, i to na dużą skalę.

Lufthansa tnie siatkę. Zniknie aż 20 tys. lotów

Nawet niemiecki gigant Lufthansa zdecydował się na radykalny krok. Do października 2026 roku z rozkładów zniknie około 20 tysięcy krótkodystansowych połączeń. Najbardziej dotknięte będą trasy obsługujące główne huby przewoźnika: Frankfurt, Monachium, Zurych, Wiedeń, Brukselę i Rzym. Warto jednak podkreślić, że loty długodystansowe pozostają bez zmian – przewoźnik nie zamierza rezygnować z najbardziej dochodowych kierunków międzykontynentalnych.

Problemy już od kwietnia. Pasażerowie dostają informacje

Pierwsze anulacje pojawiły się już w kwietniu, a pełny kształt letniego rozkładu ma zostać ujawniony w najbliższym czasie. Pasażerowie, których loty zostały odwołane, są sukcesywnie informowani o zmianach.

Polska też odczuwa skutki. Loty wstrzymane

Zmiany nie omijają naszego kraju. Jak ustaliły branżowe serwisy, już teraz wstrzymano część połączeń z Polski. Do końca maja nie polecimy m.in.:

na trasie Gdańsk - Monachium,

z Bydgoszczy i Rzeszowa do Frankfurtu.

Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość lotów Wrocław - Monachium. Na razie przewoźnik określa te zmiany jako tymczasowe, ale nie ma gwarancji, że połączenia wrócą jeszcze przed wakacjami. Rozmowy z lotniskami trwają, jednak konkretów brakuje.