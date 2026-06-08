Szerszeń azjatycki podbija Europę i jest coraz bliżej Polski. Naukowcy biją na alarm

Szerszeń azjatycki w Europie. Gdzie już dotarł inwazyjny gatunek?

Szerszeń azjatycki (Vespa velutina), znany również pod nazwą szerszenia żółtonogiego, od wielu lat sukcesywnie kolonizuje Europę. Pierwsze europejskie osobniki tego drapieżnego gatunku zaobserwowano na terytorium Francji w 2005 roku, skąd błyskawicznie przeniosły się do innych państw. Obecnie występowanie tego niszczycielskiego owada zostało oficjalnie udokumentowane w takich krajach jak Niemcy, Belgia, Holandia, Austria, a także w sąsiadujących z nami Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Zdaniem środowiska naukowego dalsza ekspansja intruza w kierunku wschodniej części kontynentu pozostaje absolutnie nieunikniona. Regularnie rosnąca liczba potwierdzonych obserwacji w państwach ościennych znacząco podnosi prawdopodobieństwo rychłego zadomowienia się tego inwazyjnego gatunku również w granicach naszego kraju.

Szerszeń azjatycki opanował Niemcy. Może wkrótce trafić do Polski

Największe obawy badaczy wywołuje obecnie dynamika rozwoju populacji owada u naszych zachodnich sąsiadów. Na terytorium Niemiec bezwzględny intruz zyskał już status gatunku powszechnie występującego i trwale osiadłego w tamtejszym środowisku. Z tego powodu edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowej identyfikacji drapieżnika staje się sprawą priorytetową, zanim na dobre dotrze on do Polski. Jak rozpoznać szerszenia azjatyckiego?

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Wygląd szerszenia azjatyckiego. Jak odróżnić owada od rodzimych gatunków?

Mimo że na pierwszy rzut oka azjatycki drapieżnik łudząco przypomina naszego pospolitego szerszenia europejskiego, bez trudu można wskazać kilka kluczowych detali ułatwiających trafną identyfikację. Szerszeń azjatycki jest zwykle ciemniejszy, ma niemal czarny tułów, pomarańczowo-żółty pas na odwłoku oraz charakterystycznie żółte końcówki nóg.

An Asian Hornet seen in Kent. If you spot one please report to defra or via Asian hornet App. Take a photo of it and exact location so it can be tracked to its nest and destroyed. One Asian hornet can eat 50 honey bees a day. Look for yellow socks, deep orange head, black thorax. pic.twitter.com/6adb838558— Dr Rachel Claire Morris, Shadow Secretary of Snark (@5By5Creativity) April 25, 2023

Atak szerszenia azjatyckiego na pszczoły. Katastrofa dla lokalnego rolnictwa

Fundamentalnym zagrożeniem wynikającym z niekontrolowanej ekspansji Vespa velutina pozostaje jej niszczycielski wpływ na liczebność pożytecznych owadów zapylających - pszczół. Azjatycki intruz wyspecjalizował się bowiem w bezwzględnym polowaniu na pszczoły miodne, potrafiąc całymi godzinami patrolować przestrzeń wokół pasiek i łowić w locie wracające do uli robotnice.

Zespoły badawcze alarmują, że gwałtowny rozrost populacji tego drapieżnika bezpośrednio przekłada się na drastyczne osłabienie kondycji rojów, co ostatecznie rzutuje na proces zapylania i wydajność upraw rolnych. Narastający kryzys wykracza daleko poza troski samych pszczelarzy, ponieważ uderza w stabilność całych lokalnych ekosystemów, dla których obecność zapylaczy jest bezwzględnym warunkiem przetrwania.

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Użądlenie szerszenia azjatyckiego. Kiedy atak może zagrażać życiu?

Gatunek Vespa velutina w bezpośrednich relacjach z ludźmi nie wykazuje znacząco wyższego stopnia agresji niż szerszenie od lat bytujące w naszych szerokościach geograficznych. Owad ten z reguły powstrzymuje się od niesprowokowanych ataków, a jego uwaga w pełni skupia się na zdobywaniu pożywienia pod postacią pszczół. Absolutnie nie wolno jednak bagatelizować ryzyka spotkania z nim, gdyż zwykłe ukłucie powoduje wyjątkowo dotkliwy ból, natomiast u pacjentów ze stwierdzonym uczuleniem na toksyny wywołuje ostrą reakcję alergiczną, która zmusza do natychmiastowej interwencji pogotowia ratunkowego.