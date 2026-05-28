Brytyjczycy wskazali hit wakacji 2026. To nadmorski kurort w Polsce

Sopot nowym ulubieńcem turystów z zachodu

Jeszcze kilka lat temu wielu zagranicznych turystów wybierało głównie rozgrzane plaże Hiszpanii, Grecji czy południowych Włoch. Dziś coraz częściej uwagę przyciągają miejsca oferujące łagodniejszy klimat, świeże powietrze i odpoczynek bez ekstremalnych temperatur. Właśnie dlatego brytyjskie media zwróciły uwagę na Sopot, wskazując go jako jeden z najciekawszych kierunków wakacyjnych w Europie na 2026 rok. Zdaniem dziennikarzy redakcji "The Independent" to idealna propozycja dla osób, które chcą uniknąć męczących upałów, a jednocześnie nie rezygnować z atmosfery typowego letniego kurortu.

Bałtyk zamiast południa Europy

Rosnące temperatury w krajach południowej Europy sprawiają, że część turystów zaczyna szukać alternatywy. Coraz częstsze fale gorąca, pożary i rekordowe temperatury w popularnych wakacyjnych destynacjach powodują, że północ kontynentu staje się bardziej atrakcyjna.

W tym trendzie doskonale odnajduje się Sopot. Nadbałtycki kurort oferuje umiarkowaną pogodę nawet w środku lata, a jednocześnie zapewnia wszystko, czego oczekują urlopowicze - szerokie plaże, bogatą ofertę gastronomiczną i rozrywkę do późnych godzin nocnych.

Doskonała baza do zwiedzania Trójmiasta

Dużym atutem Sopotu jest jego położenie. Miasto znajduje się pomiędzy Gdańskiem a Gdynią, dzięki czemu turyści mogą w krótkim czasie odwiedzić kilka różnych miejsc podczas jednego wyjazdu.

Szybka kolej miejska pozwala dostać się do historycznego centrum Gdańska w kilkanaście minut, co czyni Sopot atrakcyjnym wyborem zarówno na tygodniowy urlop, jak i spontaniczny weekend nad morzem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Brytyjczycy są zachwyceni Sopotem [ZDJĘCIA MIASTA]

11

Sopot: atrakcje na miejscu

W Sopocie na turystów czeka znacznie więcej niż tylko plaża. Kurort od lat przyciąga osoby szukające zarówno relaksu, jak i rozrywki. Największą atrakcją pozostaje oczywiście molo - najdłuższe drewniane molo w Europie. To obowiązkowy punkt spacerów i jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc nad Bałtykiem.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również słynny "Monciak", czyli ulica Bohaterów Monte Cassino. To centrum życia miasta pełne restauracji, kawiarni i klubów. Właśnie tam znajduje się charakterystyczny Krzywy Domek - jeden z najbardziej nietypowych budynków w Polsce.

Nie tylko Polska. Te miejsca też znalazły się w zestawieniu

Brytyjskie media przygotowały listę europejskich kierunków, które mogą zyskać popularność wśród osób szukających chłodniejszego klimatu podczas wakacji. Obok Sopotu znalazły się m.in.:

Oslo

Tartu

Sylt

Jezioro Bled

Haarlem

Machico, Madera

Arran.