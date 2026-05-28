Tego miejsca w pociągu lepiej nie wybierać. Pasażerowie żałują po czasie

Wakacyjne podróże ruszają pełną parą

Pociągi w okresie wakacyjnym są często wypełnione niemal do ostatniego miejsca. Podczas dłuższych przejazdów pasażerowie zwracają uwagę nie tylko na cenę biletu, ale również na wygodę podróży. Nie każdy jednak wie, że niektóre miejsca w wagonie mogą szybko zamienić spokojny wyjazd w wyjątkowo męczącą trasę. Doświadczeni podróżni zgodnie wskazują, że jeden wybór szczególnie często okazuje się błędem.

Tego miejsca lepiej unikać

Których miejsc w pociągach nie rezerwować? Za najmniej komfortowe uchodzą miejsca znajdujące się tuż przy toalecie. Choć czasami wydają się wygodne ze względu na łatwy dostęp do wyjścia czy większą przestrzeń, w praktyce wielu pasażerów później żałuje takiej rezerwacji. Problemem jest przede wszystkim:

ciągły ruch ludzi,

trzaskające drzwi,

kolejki ustawiające się obok siedzeń,

hałas,

a czasami również nieprzyjemne zapachy.

To jednak nie koniec. W pociągach istnieją także inne miejsca grozy. O jakich lokalizacjach mowa?

Miejsca przy drzwiach - wygoda czy problem?

Wielu pasażerów narzeka również na siedzenia znajdujące się blisko wejścia do wagonu. Szczególnie podczas częstych postojów robi się tam głośno i chłodno. Dochodzi do tego ciągłe przemieszczanie się podróżnych z bagażami oraz zamieszanie związane z wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów.

Nie każdy dobrze znosi jazdę tyłem

Choć dla części osób nie ma to znaczenia, wielu pasażerów źle czuje się również na miejscach ustawionych tyłem do kierunku jazdy. Podczas dłuższej podróży mogą pojawić się:

zawroty głowy,

dyskomfort,

mdłości,

szybsze zmęczenie.

Właśnie dlatego osoby wrażliwe na podróż powinny zwracać uwagę na układ siedzeń już podczas zakupu biletu.

Najlepsze miejsca w pociągu

Za najbardziej komfortowe uznawane są zwykle miejsca:

w środkowej części wagonu,

przy oknie,

z dala od toalety i drzwi,

zgodne z kierunkiem jazdy.

Wielu podróżnych wybiera również wagony objęte strefą ciszy, szczególnie podczas pracy lub dłuższych tras. Takie udogodnienie jest jednak dostępne tylko w pociągach Pendolino - EIC.

