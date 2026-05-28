Tolerancja fotoradarów w Polsce. O tyle można przekroczyć prędkość bez mandatu

Zasady działania i margines błędu fotoradarów w Polsce

Przez lata kierowcy stworzyli mnóstwo teorii dotyczących fotoradarów mierzących prędkość na polskich drogach. Niektórzy kierujący żyją w przekonaniu o bezwzględnym karaniu za przekroczenie limitu zaledwie o 1 kilometr na godzinę, podczas gdy inni liczą na większe tolerancje. Opublikowane niedawno dane dowodzą jednak, że cały mechanizm funkcjonuje w oparciu o niezwykle precyzyjne i powtarzalne wytyczne.

Praktyka pokazuje, iż system automatycznego nadzoru nie wyłapuje najdrobniejszych naruszeń obowiązujących ograniczeń. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawia, że spora część kierowców nie otrzymuje żadnej kary finansowej, nawet jeśli ich pojazdy poruszają się nieco szybciej niż pozwalają na to znaki drogowe.

Tolerancja pomiaru w systemie CANARD. Kiedy fotoradar robi zdjęcie?

System CANARD, który nadzoruje działanie fotoradarów w Polsce, zwykle nie nakłada mandatów za przekroczenie prędkości o mniej niż 10 km/h ponad obowiązujący limit. W praktyce oznacza to, że urządzenia rejestrują wykroczenia dopiero od 11 km/h powyżej dozwolonej prędkości. Jak to wygląda na drogach?

przy ograniczeniu do 50 km/h fotoradar może zrobić zdjęcie od 61 km/h,

w miejscu, gdzie obowiązuje limit 90 km/h, urządzenie najczęściej reaguje od 101 km/h.

To właśnie dlatego wielu kierowców, mimo niewielkiego przekroczenia prędkości, nie otrzymuje mandatu. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że w niektórych lokalizacjach tolerancja ustawiona dla fotoradarów może być jeszcze większa.

Nawet 25 km/h tolerancji fotoradaru

Według informacji przytaczanych przez moto.pl Główny Inspektorat Transportu Drogowego wskazywał, że fotoradary najczęściej działają z typowym marginesem tolerancji. Nie oznacza to jednak, że wszędzie obowiązują identyczne ustawienia.

W wybranych lokalizacjach próg, od którego urządzenie rejestruje wykroczenie, może być ustawiony znacznie wyżej. Mowa nawet o 25 km/h ponad dopuszczalny limit. GITD nie podaje jednak, gdzie znajdują się takie punkty. Tłumaczy to bezpieczeństwem na drogach oraz koniecznością zachowania skuteczności systemu kontroli prędkości.