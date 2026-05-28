Już nie góry. Nadmorskie kurorty liderem czerwcówki 2026

Czerwcówka 2026

Czerwcówka to potoczna nazwa długiego weekendu przypadającego na przełom maja i czerwca, który w Polsce tworzy się dzięki świętu Bożego Ciała. W 2026 roku wypada ono w czwartek, 4 czerwca, co pozwala wielu osobom na zaplanowanie nawet czterodniowego wypoczynku przy wykorzystaniu jednego dnia urlopu. To jeden z pierwszych w roku tak wyraźnie wydłużonych weekendów, który otwiera sezon letnich wyjazdów i sprzyja krótkim, intensywnym podróżom - zarówno nad morze, w góry, jak i nad jeziora.

Gdzie jechać na weekend czerwcowy?

Długi weekend czerwcowy 2026 zapowiada się jako jeden z pierwszych masowych wyjazdów letnich w Polsce. Dane z rynku rezerwacji pokazują jednak wyraźną zmianę preferencji turystów: zamiast gór coraz częściej wybieramy wodę - zarówno Bałtyk, jak i jeziora.

Bałtyk wciąż na prowadzeniu, ale bez spektakularnych wzrostów

Nadmorskie miejscowości nadal pozostają numerem jeden, odpowiadając za niemal połowę wszystkich rezerwacji. Popyt utrzymuje się na stabilnym poziomie, a ceny w wielu miejscach nawet nieznacznie spadły względem poprzedniego roku. Wśród popularnych kierunków wyróżniają się m.in.:

Gdynia

Jarosławiec

Grzybowo

Mielno

Łeba.

Średni koszt noclegu nad morzem dla dwóch osób w standardzie hotelowym wynosi obecnie około 600 zł za dobę. W tańszych lokalizacjach można jednak znaleźć oferty od ok. 500 zł, szczególnie przy rezerwacjach last minute.

TOP 5 najtańszych miejscowości nad Bałtykiem

Jeziora – największy wzrost zainteresowania w kraju

Największym zaskoczeniem tegorocznej czerwcówki są kierunki jeziorne. Liczba rezerwacji wzrosła tam niemal o 90% rok do roku, co czyni ten segment najszybciej rosnącym w Polsce. Ceny w tym segmencie są zróżnicowane: od około 350–450 zł za noc dla pary w tańszych obiektach do ok. 630 zł średnio w standardzie hotelowym.

Czerwcówka 2026 pokazuje więc wyraźny trend - Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek nad wodą. Bałtyk pozostaje liderem, ale to jeziora notują największy wzrost popularności i stają się realną alternatywą dla klasycznych wakacyjnych kierunków. Góry nadal utrzymują silną pozycję, jednak bez wyraźnego wzrostu zainteresowania.

i Autor: Travelist/ Materiały prasowe