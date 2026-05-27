Południe Europy zdominowane przez polskich turystów

Południe Europy po raz kolejny umacnia swoją pozycję jako najchętniej wybierany kierunek krótkich, wiosennych wyjazdów z Polski. To właśnie ten region przyciąga największą liczbę podróżnych planujących długi weekend Bożego Ciała, oferując połączenie stabilnej pogody, stosunkowo krótkiego czasu lotu i szerokiej dostępności tanich połączeń. W efekcie coraz więcej osób decyduje się na szybkie city breaki lub kilkudniowy wypoczynek w krajach śródziemnomorskich. Gdzie konkretnie będzie więc najwięcej Polaków? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Te miejsca będą pełne Polaków w czerwcówkę 2026. To popularne kierunki

Wzrost popularności krótkich wyjazdów

Analizy Kiwi.com wskazują, że Polacy coraz częściej traktują maj i czerwiec jako jeden dłuższy sezon na szybkie wyjazdy, zamiast dwóch oddzielnych okazji urlopowych. W praktyce oznacza to:

więcej spontanicznych rezerwacji

krótsze, 3-5 dniowe wyjazdy

koncentrację ruchu w popularnych hubach lotniczych

większe obłożenie najtańszych i najłatwiej dostępnych kierunków.

Jednym z kluczowych czynników rosnącej popularności wyjazdów jest spadek cen biletów lotniczych. Według danych Kiwi.com ceny na okres Bożego Ciała są niższe niż rok wcześniej, co dodatkowo zachęca do podróży.

Czerwcówka 2026 w Polsce

Długi weekend w czerwcu to nie tylko okazja do wyjazdów zagranicznych - coraz więcej osób decyduje się także na pozostanie w kraju i spokojniejsze odkrywanie Polski poza wakacyjnym szczytem sezonu. To dobry moment, żeby uniknąć tłumów i skorzystać z bardziej kameralnej atmosfery popularnych miejscowości. Wśród kierunków, które szczególnie dobrze sprawdzają się na czerwcowy wypoczynek, warto wymienić m.in. polskie wybrzeże, gdzie można liczyć na spokojniejsze plaże niż w lipcu i sierpniu, takie miejscowości jak Kołobrzeg, Łeba czy Półwysep Helski. Dobrą alternatywą są też Mazury lub Bieszczady.