Potężny pożar lasu w powiecie chojnickim. "400-metrowy front ognia"

Pożar lasu w powiecie chojnickim. Śmigłowiec i samoloty w akcji

Ogień w lesie w gminie Czersk pojawił się dziś, w środę 27 maja tuż po godzinie 14:00 pomiędzy miejscowościami Duża Klonia i Okręglik (powiat chojnicki). Płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie, obejmując rozległy obszar. Do walki z żywiołem zadysponowano kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Wsparcie z powietrza zapewniły dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec, które dokonywały zrzutów wody na płonące drzewa.

Akcja gaśnicza na Pomorzu. Żywioł strawił cztery hektary lasu

„Dzisiaj po godzinie 14 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze lasu pomiędzy Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Do działań zadysponowano 35 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Pożar objął około czterech hektarów lasu, a front pożaru ma około 400 metrów” – poinformował w wywiadzie dla Radia ESKA Dawid Westrych z pomorskiej straży pożarnej. Strażak uspokaja jednak, że służbom udało się opanować sytuację i powstrzymać ogień przed dalszym rozprzestrzenianiem się. Zaznaczył również, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Wysokie temperatury ułatwiają zapłon. Przyczyny pożaru nieznane

Najważniejsze w tego typu akcjach jest zlokalizowanie źródła ognia. Właśnie w tym celu wykorzystano wsparcie z powietrza. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane. Sprawa zostanie zbadana po całkowitym ugaszeniu pożaru. Strażacy jak zwykle apelują o ostrożność, przypominając, że podczas upałów i suszy wystarczy niedopałek, niedogaszone ognisko czy iskra z samochodu, by wywołać katastrofę na ogromną skalę.