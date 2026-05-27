Przesilenie letnie w 2026 roku. Słońce pozostanie na niebie przez ponad siedemnaście godzin

Najdłuższy dzień w roku 2026. Jak Szwedzi świętują Midsummer podczas letniego przesilenia

Midsummer należy do najbardziej rozpoznawalnych i lubianych tradycji w Szwecji. Święto to związane jest z przesileniem letnim oraz najdłuższym dniem w roku, kiedy w północnej części Europy noc trwa wyjątkowo krótko, a zmrok praktycznie nie zapada. W 2026 roku Szwedzi będą świętować Midsummer 24 czerwca. Warto jednak pamiętać, że samo przesilenie letnie jest zjawiskiem astronomicznym występującym na całym świecie, także w Polsce. Z uwagi na nasze położenie geograficzne przypada ono najczęściej 21 albo 22 czerwca.

W 2026 roku najdłuższy dzień w Polsce wypadnie w niedzielę, 21 czerwca. To właśnie wtedy rozpocznie się astronomiczne lato, a Słońce znajdzie się najwyżej nad horyzontem w całym roku. Długość dnia będzie zależna od regionu kraju. Na południu Polski potrwa około 16 godzin i 13 minut, natomiast mieszkańcy północy będą mogli cieszyć się światłem słonecznym nawet przez 17 godzin i 20 minut. Będzie to najdłuższy dzień w całym 2026 roku.

Przesilenie letnie 2026 i Noc Kupały. Kiedy wypada początek astronomicznego lata w Polsce

W nocy z 21 na 22 czerwca, kiedy przypada najdłuższy dzień 2026 roku, wystąpi również najkrótsza noc w całym roku. To wyjątkowe zjawisko od wieków miało ogromne znaczenie dla wielu kultur i wiązało się z licznymi wierzeniami. U dawnych Słowian funkcjonowało jako Noc Kupały — święto związane z przesileniem letnim, naturą, miłością oraz płodnością. Obchody odbywały się ku czci słońca, wody i księżyca, a ludzie wierzyli, że tej jednej nocy przyroda zyskuje niezwykłą moc. Tradycja najmocniej zakorzeniła się na Mazowszu i Podlasiu, choć podobne święta znane były również ludom bałtyckim, germańskim i celtyckim.

Z biegiem czasu zwyczaj został częściowo przejęty przez chrześcijaństwo. Podobnie jak zimowe przesilenie, które zyskało religijny wymiar w postaci Bożego Narodzenia obchodzonego 25 grudnia, także słowiańskie święto przesilenia letniego zaczęto łączyć z wigilią św. Jana. W ten sposób Noc Kupały zaczęła być nazywana również Nocą Świętojańską.

Przesilenie letnie to moment, gdy przypada zarówno najdłuższy dzień, jak i najkrótsza noc w roku. Dochodzi wtedy do maksymalnego nachylenia osi Ziemi w kierunku Słońca, dzięki czemu półkula północna otrzymuje największą ilość światła słonecznego. Na półkuli północnej zjawisko to występuje zazwyczaj 20 lub 21 czerwca. W 2026 roku przesilenie letnie oraz pierwszy dzień astronomicznego lata przypadną właśnie 21 czerwca. Tego dnia oficjalnie rozpocznie się lato, które potrwa aż do września.

