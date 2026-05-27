Wpadka w Słupsku! To, co 25-latek ukrywał na tarasie, może go kosztować nawet 10 lat więzienia

Słupscy kryminalni zdemaskowali narkotykowy proceder, w wyniku którego 25-latek próbował ukryć dowody podczas policyjnej interwencji.

Mężczyzna w panice wyrzucił woreczek z białymi kryształami na taras, licząc, że uniknie odpowiedzialności za posiadanie zakazanych substancji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 4,5 tysiąca porcji metamfetaminy, co doprowadziło do poważnych zarzutów i aresztowania podejrzanego.

Policjanci zapukali do drzwi. 25-latek w panice wybiegł na taras z narkotykami

W miniony weekend kryminalni z Komisariatu Policji I w Słupsku ustalili, że w mieszkaniu wynajmowanym przez 25-latka i jego 23-letnią partnerkę mogą znajdować się znaczne ilości narkotyków. Podejrzenia szybko się potwierdziły, gdy funkcjonariusze pojawili się pod wskazanym adresem.

- Kiedy tylko mężczyzna zobaczył policjantów, wyszedł na taras i w sportowym T-shircie schował za kanapą woreczek strunowy z zawartością białych kryształów. Kilka minut od rozpoczęcia przeszukania okazało się, że miejsce ukrycia narkotyków nie było najlepszą kryjówką – relacjonują policjanci z Słupska.

Ponad 4,5 tysiąca działek narkotyku. 25-latek usłyszał poważne zarzuty

Funkcjonariusze zabezpieczyli woreczek z białą substancją, która po wykonaniu testu okazała się metamfetaminą. Jak ustalili śledczy, z przejętych narkotyków można było przygotować ponad 4,5 tysiąca porcji. 25-latek trafił do policyjnej celi, gdzie spędził weekend. W poniedziałek został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Śledczy zastosowali wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

- Policjanci niemal codziennie ustalają osoby, które mają związek z przestępczym narkobiznesem. Niejednokrotnie pojedyncze zatrzymanie poprzedza nawet kilkumiesięczna praca i inne ustalenia policjantów kryminalnych związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej – dodają mundurowi.

