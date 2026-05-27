"Brutalna prowokacja obrażająca samego Boga". Wierni chcą anulować duży festiwal muzyczny w Polsce!

Katolicka fundacja żąda odwołania festiwalu metalowego w Gdańsku

Już w marcu, przy okazji publikacji artykułu „Bluźnierczy spęd” w Gdańsku? Katolicka fundacja żąda anulowania muzycznego festiwalu”, opisywaliśmy narastający sprzeciw części wiernych wobec organizacji Mystic Festival 2026. Im bliżej wydarzenia, tym emocje wokół festiwalu są coraz większe. Fundacja „Polska Katolicka, nie laicka” uważa, że impreza nie powinna się odbyć m.in. ze względu na termin przypadający na okres Bożego Ciała. Według przedstawicieli organizacji problemem ma być również „antychrześcijański” i „bluźnierczy” charakter wydarzenia.

Mystic Festival odbędzie się w dniach 3–6 czerwca 2026 roku na terenach Stoczni Gdańskiej. To jedna z największych imprez muzyki metalowej w Polsce, która przez lata odbywała się w różnych miastach kraju. W tegorocznym line-upie znaleźli się m.in. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax i Mastodon. Kontrowersje wzbudza fakt, że 4 czerwca przypada uroczystość Bożego Ciała.

Sprzeciw wobec Mystic Festival. Katolicy mówią o jawnej profanacji

Boże Ciało należy do najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Tego dnia w całej Polsce odbywają się procesje eucharystyczne, a sam dzień jest ustawowo wolny od pracy. Zdaniem przeciwników festiwalu organizacja wydarzenia właśnie w tym terminie jest wyjątkowo niefortunna. Na stronie polskakatolicka.org ruszyła petycja przeciwko Mystic Festival, której towarzyszy mocny apel. „Nie pozwólmy na jawną profanację w Stoczni Gdańskiej. Naszym obowiązkiem jako katolików jest publiczne wyznanie wiary i sprzeciw wobec zła” — czytamy na stronie.

Autorzy protestu zarzucają organizatorom oraz władzom miasta promowanie treści, które — ich zdaniem — nie są odpowiednie dla młodych ludzi. W publikacji pojawiają się również oskarżenia o propagowanie nekrofilii i sadyzmu „pod płaszczykiem festiwalu muzycznego”.

- Mystic Festival 2026, zaplanowany na Uroczystość Bożego Ciała (4 czerwca), ma stać się kolejną odsłoną brutalnej prowokacji obrażającej samego Boga i miliony katolików w naszym kraju – czytamy.

Kontrowersyjne zespoły na Mystic Festival. Oskarżenia o antychrześcijański przekaz

Największe kontrowersje wywołują jednak konkretne zespoły, które mają wystąpić podczas Mystic Festival. W publikacji wskazano grupy, które — zdaniem autorów protestu — mają uderzać w chrześcijańskie wartości. Marduk określono jako „antychrześcijański atak”, Belphegor nazwano „bluźnierstwem przekraczającym wszelkie granice”, a Severe Torture oskarżono o promowanie „kultu zgnilizny i sadyzmu”.

Krytyka dotknęła także zespoły Rotting Christ oraz Gaahls WYRD, które według przeciwników wydarzenia mają dopuszczać się „świadomej profanacji”. Szczególne emocje wzbudził opis koncertu Belphegor, nazwany przez autorów protestu „prawdopodobnie najbardziej drastycznym opisem”, jaki miał pojawić się w oficjalnym obiegu kultury w Polsce.

- Wydarzenie to jest zaplanowaną celebracją zła, zgnilizny i buntu przeciwko Bogu – czytamy w publikacji.

Twórcy Mystic Festival zabierają głos w sprawie daty i Bożego Ciała

Organizatorzy Mystic Festival już kilka miesięcy temu odnosili się do zarzutów związanych z terminem wydarzenia. Jak podkreślał w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” współorganizator festiwalu Arkadiusz Hronowski, zbieżność daty z Bożym Ciałem jest przypadkowa, a sam festiwal od lat odbywa się w pierwszy weekend czerwca.

- Każdy ma prawo do protestu i też to szanuje, ale my robimy swoje - zaznaczył Arkadiusz Hronowski w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Współorganizator przypomniał również, że Mystic Festival jest imprezą zamkniętą i biletowaną, a udział w wydarzeniu jest dobrowolny.

