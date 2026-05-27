Tragiczna śmierć 44-letniego motocyklisty. Policja wskazała wstępną przyczynę zderzenia pod Malborkiem

Zderzenie na drodze krajowej nr 22 w województwie pomorskim całkowicie zablokowało ruch, zmuszając służby do intensywnej interwencji.

Mimo prób reanimacji, 44-letni kierowca motocykla zmarł po kolizji z trzema autami.

Poniżej przedstawiamy szczegóły tego wstrząsającego wypadku.

Dramat na DK 22. Nie żyje 44-letni motocyklista w Gnojewie

We wtorek, 26 maja po południu na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Gnojewo w powiecie malborskim doszło do tragicznego wypadku. W zdarzeniu uczestniczyły trzy auta osobowe oraz motocykl. Mimo długiej walki o życie motocyklisty, mężczyzny nie udało się uratować.

Jak przekazują służby, informacja o wypadku dotarła do ratowników około godziny 13:45. Na miejsce natychmiast wysłano straż pożarną, policję i zespół ratownictwa medycznego. Wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia i rozpoczęli resuscytację motocyklisty.

Przekroczył prędkość przy wyprzedzaniu. DK 22 zablokowana na kilka godzin

Pomimo działań ratowników lekarz stwierdził śmierć 44-letniego kierowcy motocykla marki BMW. W akcji uczestniczyły trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Droga krajowa nr 22 na odcinku między Malborkiem a Swarożynem była całkowicie zablokowana przez niemal pięć godzin. Policjanci i inne służby prowadzili na miejscu czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Jak informuje „Radio Gdańsk”, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 44-latek podczas wyprzedzania miał jechać z prędkością niedostosowaną do warunków na drodze. W pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w bariery energochłonne.

