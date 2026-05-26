Koszmar 47-latka z Gdańska! Trafił na fałszywą lekarkę

Gdańszczanin uwierzył rzekomej lekarce z Afganistanu. Stracił pieniądze

Policja z Gdańska otrzymała zgłoszenie od 47-letniego mężczyzny, który padł ofiarą oszustwa internetowego. Przez kilka miesięcy pisał wiadomości z osobą podającą się za lekarkę w Afganistanie. "Związek" z tajemniczą kobietą zaczął się w marcu bieżącego roku. Oszust podający się za lekarkę zdołał wzbudzić zaufanie gdańszczanina. W pewnym momencie wirtualna znajoma zadeklarowała chęć podróży do Polski, ale najpierw zamierzała przesłać 47-latkowi przesyłkę ze swoimi oszczędnościami.

Sonda Dostałeś/aś kiedyś wiadomość od oszustów? Tak Nie Nie pamiętam

Koszty przesyłki kurierskiej. Gdańszczanin przekazywał kody podarunkowe

Niedługo później 47-latek otrzymał komunikat od rzekomej firmy kurierskiej. Wiadomość informowała, że paczka czeka na lotnisku, jednak jej odbiór wymaga uiszczenia specjalnych opłat dla służb i policji. Naiwny mieszkaniec Trójmiasta zastosował się do instrukcji, nabywając karty podarunkowe i przekazując ich kody oszustom. Za każdym razem zapewniano go, że to już ostatnia wymagana transakcja i przesyłka wkrótce do niego dotrze. Niestety, mężczyzna pozbył się w ten sposób ponad 24 tysięcy złotych, tracąc wszystkie zgromadzone oszczędności, a nawet zaciągając długi.

Internetowe znajomości i wyłudzenia. Policja ostrzega przed naciągaczami

Policjanci podkreślają, że przestępcy regularnie wykorzystują portale społecznościowe i komunikatory do wyłudzania gotówki. Często wcielają się w role lekarzy, wojskowych czy wolontariuszy przebywających w odległych krajach, aby wzbudzić litość i zyskać zaufanie ofiary. Policjanci kategorycznie odradzają przesyłanie środków finansowych osobom, z którymi utrzymujemy kontakt wyłącznie wirtualny. Należy zachować wyjątkową czujność w sytuacjach, gdy internetowy znajomy prosi o nagłe wsparcie finansowe lub sugeruje zakup kart pre-paidowych.