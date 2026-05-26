Nawet 10 tysięcy złotych na start po studiach. W tej branży rąk do pracy ciągle brakuje

Zarobki prawników po studiach. Raport trendów 2025

Jak wynika z raportu "Raport Trendów 2025. Wynagrodzenia i rynek pracy" przygotowanego przez Manpower, osoby rozpoczynające pracę w działach prawnych mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia. Początkujący specjaliści zarabiają zwykle od 7 do 10 tys. zł brutto miesięcznie, a średnia pensja na stanowisku Junior Legal Specialist wynosi około 8,5 tys. zł brutto.

Jeszcze wyższe stawki otrzymują pracownicy z doświadczeniem. Wynagrodzenie na stanowisku Legal Specialist mieści się najczęściej w przedziale od 11 do 18 tys. zł brutto miesięcznie. Z kolei Senior Legal Specialist może zarabiać nawet od 15 do 25 tys. zł brutto.

Pensje dyrektorów działów prawnych i ekspertów compliance

W kadrze zarządzającej stawki szybują zdecydowanie wyżej, a rekordzistami są szefowie całych departamentów prawnych. Osoba na stanowisku Legal Director może zarabiać od 30 do nawet 50 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Na atrakcyjne warunki finansowe mogą liczyć również specjaliści odpowiedzialni za szeroko pojęty obszar compliance, których pensje wynoszą przeważnie od 10 do 16 tysięcy złotych brutto. Doskonałą wiadomością dla całej branży jest fakt, że ofert zatrudnienia będzie w przyszłości wyłącznie przybywać.

Praca dla prawnika. Nowe specjalizacje to gwarancja zatrudnienia

Perspektywy dla branży prawniczej wyglądają bardzo obiecująco. Eksperci przewidują wzrost liczby ofert pracy, co ma związek m.in. ze zmianami w prawie pracy oraz nowymi regulacjami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców. Równocześnie coraz większą rolę odgrywają nowoczesne specjalizacje, na które firmy zgłaszają rosnące zapotrzebowanie. Szczególnie poszukiwani są dziś prawnicy zajmujący się obszarami ESG, sztuczną inteligencją czy cyberbezpieczeństwem.

Współczesny rynek oczekuje więc od specjalistów znacznie więcej niż jedynie dobrej znajomości przepisów. Dużą przewagę mają osoby, które potrafią wspierać biznes, rozumieją nowe technologie i aktywnie uczestniczą w rozwoju firm. To właśnie połączenie kompetencji prawniczych z umiejętnościami przyszłości może przełożyć się na najwyższe zarobki i największe możliwości zawodowe.