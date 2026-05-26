9-latek na rowerze wjechał pod samochód. Na środku ulicy lądował śmigłowiec LPR

2026-05-26 7:45

Dramatyczne wydarzenia na Pomorzu. 9-letni rowerzysta nagle znalazł się pod kołami nadjeżdżającego auta osobowego. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec LPR. Poszkodowane dziecko wymagało natychmiastowego transportu do placówki medycznej.

Autor: Grzegorz Kluczyński

• Wypadek drogowy na Pomorzu spowodował konieczność pilnej interwencji służb ratunkowych, gdy poszkodowany został małoletni rowerzysta.

• Cyklista nagle zjechał z trotuaru prosto pod jadącą toyotę, co zakończyło się groźnymi obrażeniami i przymusową hospitalizacją.

Wypadek w Gdyni. 9-latek na rowerze wjechał pod samochód

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 maja na ul. Starodworcowej w Gdyni. 9-letni rowerzysta wjechał pod osobową toyotę. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, wypadek wydarzył się po godzinie 18. Według wstępnych ustaleń policjantów dziecko jechało rowerem po chodniku. W pewnym momencie chłopiec miał stracić kontrolę nad rowerem i wjechać prosto pod nadjeżdżającą toyotę.

Kierująca toyotą potrąciła rowerzystę w Gdyni. Policja bada sprawę

Kobieta kierująca samochodem została przebadana alkomatem. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Jak informuje portal, policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku i wyjaśniają teraz dokładny przebieg oraz okoliczności zdarzenia.

