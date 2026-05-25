Festiwal Dobrego Porodu 2026 już w czerwcu. Eksperci, warsztaty i bezpłatne konsultacje dla przyszłych rodziców

Festiwal Dobrego Porodu 2026. Co czeka uczestników?

Tegoroczna, już XII edycja Festiwalu Dobrego Porodu, odbędzie się w Echo Sferze w Galerii Metropolia w Gdańsku. W programie znalazły się wykłady ekspertów, praktyczne warsztaty oraz specjalne strefy poświęcone zdrowiu mamy i dziecka. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma wspierać przyszłych rodziców na każdym etapie przygotowań do porodu i pierwszych miesięcy z noworodkiem.

Na uczestników czeka m.in.:

strefa konferencyjna z wykładami położnych, fizjoterapeutów i ekspertów od opieki nad noworodkiem,

warsztaty praktyczne dotyczące porodu, karmienia i pielęgnacji dziecka,

bezpłatne badania KTG, wykonywane przez położne,

indywidualne konsultacje i masaże,

strefa targowa z markami z branży ciążowo-dziecięcej.

Autor: Supermama Anna Bartkowska/ Canva.com Festiwal Dobrego Porodu 2026

Program pełen praktycznej wiedzy

Z plakatu wydarzenia wynika, że podczas konferencji poruszone zostaną tematy szczególnie ważne dla przyszłych rodziców - od wyboru porodówki i przygotowania wyprawki, przez karmienie piersią, opiekę nad noworodkiem, aż po regenerację organizmu po porodzie.

Wśród tematów wykładów znalazły się m.in. pierwsza pomoc u niemowląt, bezpieczna podróż z maluchem, mikrobiota w ciąży, rozwój niemowlęcia czy standardy karmienia alternatywnego. Nie zabraknie też konsultacji z położnymi i fizjoterapeutkami uroginekologicznymi.

Festiwal Dobrego Porodu 2026 - kiedy i gdzie?

Data: 13 czerwca 2026 r. (sobota)

Miejsce: Echo Sfera, Galeria Metropolia, Gdańsk

Start wydarzenia: od godz. 10:15 (rejestracja uczestników)

Więcej informacji o wydarzeniu, programie i zapisach można znaleźć na stronie organizatora.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia ESKA Trójmiasto.