Pięć miejscowości na Pomorzu bez wody pitnej! W wodociągu odkryto bakterie coli

Bakterie coli w gminie Puck. Zamknięty wodociąg dla pięciu wsi

Badania przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku wykazały obecność bakterii z grupy coli w wodzie. W efekcie wydano decyzję zakazującą spożywania wody z części wodociągu Leśniewo, który zaopatruje Leśniewo, Domatowo, Wielką Piaśnicę, Dąbrowę oraz Domatówko.

- Woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów – poinformował sanepid.

Szkoła w Leśniewie zamknięta. Nauka zdalna dla pół tysiąca dzieci

Pierwsze ostrzeżenie dotyczące jakości wody pojawiło się już w piątek. Ponieważ problem nie został rozwiązany do początku tygodnia, samorząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkole w Leśniewie. Uczą się tam dzieci z kilku pobliskich miejscowości.

- Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań zajęcia będą odbywały się zdalnie – poinformował wójt gminy Puck Marcin Nikrant.

Władze gminy wyjaśniły na swojej stronie internetowej, że decyzję podjęto ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz konieczność zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w placówce.

Gmina podstawia beczkowozy. Kiedy woda będzie zdatna do picia?

Jak przekazał wójt, w poniedziałek pobrano następne próbki do badań. Wyniki mają pojawić się najpóźniej w czwartek rano.

- Zabezpieczyliśmy sieć, prowadzimy jej płukanie i chlorowanie – przekazał.

Do momentu usunięcia bakterii mieszkańcy korzystają z tymczasowych punktów poboru wody oraz zapasów wody butelkowanej dostarczanej przez gminę. W Leśniewie ustawiono cysternę, w Domatowie beczkowóz, a w Domatówku i Domatowie Wybudowaniu rozmieszczono dodatkowe zbiorniki typu mauzer. Samorząd zapewnia, że wszystkie są regularnie napełniane świeżą wodą.

