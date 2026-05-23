To najlepsze piętra w blokach. Są uniwersalne

Piętro ma większe znaczenie, niż wielu kupujących zakłada

Piętro w bloku wpływa na komfort życia, poziom hałasu, prywatność, temperaturę w mieszkaniu, a nawet wysokość rachunków za ogrzewanie. Które więc najlepiej wybrać podczas zakupu lokum lub wyboru nieruchomości na wynajem?

Te piętra uznawane są za najbardziej komfortowe

Za najbardziej uniwersalne uchodzą mieszkania znajdujące się zwykle między drugim a czwartym piętrem. Takie lokale łączą zalety różnych kondygnacji i jednocześnie ograniczają wiele problemów typowych dla parteru czy ostatniego piętra.

Mieszkańcy środkowych pięter zazwyczaj mogą liczyć na większą prywatność niż osoby mieszkające na parterze. Do wnętrza dociera mniej hałasu z ulicy, a okna nie znajdują się bezpośrednio przy chodnikach czy parkingach. Jednocześnie lokale te są mniej narażone na przegrzewanie niż mieszkania pod samym dachem. Dodatkową zaletą pozostają często niższe koszty ogrzewania. Mieszkania położone pomiędzy innymi lokalami lepiej utrzymują temperaturę, ponieważ są ogrzewane także przez sąsiednie mieszkania.

Mieszkanie na parterze to wygoda, ale czy warto?

Mieszkania na parterze od lat cieszą się zainteresowaniem seniorów, rodzin z małymi dziećmi oraz osób, które nie chcą codziennie korzystać z windy. W nowych inwestycjach dużym atutem są również prywatne ogródki, które zwiększają funkcjonalność lokalu i pozwalają stworzyć dodatkową przestrzeń do wypoczynku. Warto jednak zwrócić uwagę między innymi na położenie okien względem chodnika, wejścia do klatki czy parkingu. To właśnie te elementy wpływają później na poziom hałasu oraz poczucie prywatności.

Ostatnie piętro najlepsze?

Wiele osób marzy o mieszkaniu na najwyższym piętrze ze względu na lepszy widok, większą ilość światła oraz brak sąsiadów nad głową. Takie lokale często uchodzą za bardziej prestiżowe, szczególnie w nowoczesnych apartamentowcach.

Trzeba jednak pamiętać, że najwyższe kondygnacje mogą wiązać się z wyższą temperaturą latem oraz większym ryzykiem problemów związanych z dachem. W starszych budynkach mieszkańcy ostatnich pięter częściej skarżą się także na straty ciepła zimą.

Jeśli więc jesteś przed zakupem mieszkania, pamiętaj, aby sprawdzić lokalizacje lokalu i przemyśleć, które piętro będzie dla ciebie i osób z tobą mieszkających najlepsze.