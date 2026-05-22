Groźny pożar w Pelplinie! Straty na blisko 2 miliony złotych przez niedopałek papierosa

Pożar pasażu w Pelplinie. Śledczy przeanalizowali nagrania z monitoringu

W poniedziałek, 18 maja służby otrzymały zgłoszenie o pożarze kompleksu usługowo-handlowego w Pelplinie. Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy, którzy rozpoczęli akcję gaśniczą. W działania zaangażowani byli również policjanci z miejscowego komisariatu. Funkcjonariusze zabezpieczali teren i czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz osób znajdujących się w pobliżu płonących budynków.

W tym samym czasie policjanci rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności pożaru. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring oraz ślady pozostawione na miejscu zdarzenia.

- Wnikliwa analiza nagrań pozwoliła wytypować osobę odpowiedzialną za zaprószenie ognia. Jak ustalili śledczy, 52-letni mężczyzna, działając nieumyślnie, nie zachował wymaganej ostrożności i wyrzucił tlący się niedopałek papierosa w miejsce składowania odpadów, znajdujące się przy pasażu handlowym - informują policjanci z Pelplina.

52-latek usłyszał zarzuty za pożar w Pelplinie. Spowodował ogromne straty

Płomienie bardzo szybko objęły kartony oraz inne łatwopalne odpady znajdujące się przy pasażu handlowym, a następnie przeniosły się na cały kompleks usługowo-handlowy. Właściciel oszacował straty na minimum 1 milion 815 tysięcy złotych.

- Mężczyzna trafił do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - informują funkcjonariusze.

Policjanci podkreślają, że nawet moment nieuwagi może doprowadzić do ogromnego pożaru i strat liczonych w milionach. Wysoka temperatura, łatwopalne materiały oraz lekkomyślność sprawiają, że ogień może rozprzestrzenić się błyskawicznie.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności. Nie wyrzucaj niedopałków papierosów do koszy, kontenerów i miejsc składowania odpadów, zawsze upewnij się, że papieros został całkowicie ugaszony, nie pozostawiaj źródeł ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych, reaguj, gdy zauważysz zagrożenie pożarowe. Pamiętajmy, że odpowiedzialne zachowanie może uchronić życie, zdrowie oraz mienie przed tragicznymi skutkami pożaru - dodają mundurowi.

