Szokujące sceny na Pomorzu! Bili, szarpali i opluli 12-latka. Prokuratura stawia zarzuty dwóm dorosłym

Dorośli zaatakowali 12-latka w centrum Bytowa

Do bulwersującego incydentu doszło 18 maja na skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Śródmiejskiej w Bytowie. Jak wynika z ustaleń śledczych, 12-letni chłopiec jeździł rowerem po centrum miasta razem z kolegą. W pewnym momencie nieznany mężczyzna miał kopnąć w rower dziecka, a następnie zacząć je wyzywać i gonić ulicami miasta.

Po około 30 minutach chłopiec ponownie pojawił się w pobliżu miejsca zdarzenia. Wtedy mężczyzna miał ponownie ruszyć za nim i dogonić go w rejonie ulic Szerokiej i Śródmiejskiej. Na szczęście fragment zajścia został nagrany. Film szybko trafił do internetu i został opublikowany m.in. przez portal „IBytów”. Nagranie zabezpieczyli również policjanci.

Jest policjantką, tańczy w turniejach

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Rejonowa w Bytowie. Ze zgromadzonego materiału wynika, że mężczyzna — Maciej N. — miał szarpać 12-latka za ubranie i ciało. Do awantury miała dołączyć także Oliwia M. Według relacji chłopca kobieta miała uderzać go w okolice twarzy, opluwać oraz wyzywać. W trakcie zajścia sprawcy mieli również zniszczyć rower dziecka, spuszczając powietrze z opon. Ostatecznie z pomocą ruszyli świadkowie, którzy wezwali policję.

Przechodnie stanęli w obronie dziecka. Podejrzani z zarzutami

W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zadrapań i otarć naskórka. Jak ustalili śledczy, obrażenia były lekkie i nie wymagały leczenia trwającego dłużej niż siedem dni. Prokuratura uznała, że sprawa ma charakter chuligański. Postępowanie wszczęto z urzędu m.in. na podstawie nagrania wykonanego przez świadka oraz zeznań matki chłopca.

Jak podaje portal, Maciej N. i Oliwia M. usłyszeli już zarzuty. Śledczy podejrzewają ich o wspólne działanie oraz publiczne naruszenie nietykalności cielesnej małoletniego.

Za naruszenie nietykalności cielesnej i spowodowanie lekkich obrażeń grozi kara do dwóch lat więzienia. Z uwagi na chuligański charakter czynu wymiar kary może jednak wzrosnąć nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Śledztwo wciąż trwa. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania świadków oraz uzyskanie opinii dotyczącej obrażeń chłopca. Śledczy analizują również możliwość rozszerzenia zarzutów o kierowanie wobec 12-latka gróźb karalnych.