Ruszyła 13. edycja Rankingu Polskich Plaż

Magazyn Travelist wystartował z 13. edycją Rankingu Polskich Plaż. Ranking od lat cieszy się dużą popularnością wśród turystów planujących wakacje nad morzem. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych zestawień poświęconych polskim plażom i nadmorskim kurortom. Jego celem jest pokazanie różnorodności polskiego wybrzeża - od rodzinnych kąpielisk, przez miejsca dla miłośników sportów wodnych, po spokojne, mniej znane zakątki idealne na odpoczynek z dala od tłumów. Co roku organizatorzy wybierają najciekawsze lokalizacje, a internauci decydują, które z nich zasługują na wyróżnienie.

Pięć kategorii i nowość dla miłośników spokojnego wypoczynku

W tegorocznej edycji eksperci Travelist oraz Polskiej Organizacji Turystycznej nominowali po 10 miejsc w pięciu kategoriach. Uczestnicy mogą głosować na:

Najlepszą plażę dla rodzin

Najlepszą plażę dla aktywnych

Najpiękniejszą INSTAplażę

Plażę najbardziej tętniącą życiem

Najbardziej klimatyczną dziką plażę.

Co ciekawe, ostatnia z kategorii pojawiła się po raz pierwszy i ma promować spokojniejsze fragmenty wybrzeża, położone z dala od popularnych promenad i największych kurortów.

Najpiękniejsze plaże w Polsce na wakacje

Plażowicze sami wybiorą Plażę Roku 2026

Nowością jest także większy udział samych plażowiczów w wyborze zwycięzców. W kategorii głównej "Nagroda Plażowiczów" nie przygotowano listy nominowanych. Każdy uczestnik może samodzielnie zgłosić swoją ulubioną plażę nad Bałtykiem i wskazać miejsce, które jego zdaniem zasługuje na tytuł Plaży Roku 2026.

W tym roku po raz pierwszy w kategorii „Plaża Roku” oddajemy pełną inicjatywę samym plażowiczom. Bardzo cieszy nas również współpraca z Polską Organizacją Turystyczną. Wierzę, że dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło odkryć piękno i różnorodność polskiego wybrzeża – mówił Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

Konkurs fotograficzny z nagrodami

Tegorocznej edycji rankingu towarzyszy także konkurs fotograficzny. Po oddaniu głosu uczestnicy mogą przesłać autorskie zdjęcie przedstawiające ulubiony fragment polskiego wybrzeża.

Na zwycięzcę czeka nagroda o wartości 3 tys. zł w środkach Travelist oraz voucher dla dwóch osób do Twierdzy Srebrna Góra, wyróżnionej Złotym Certyfikatem POT. Organizatorzy przewidzieli również dwa dodatkowe wyróżnienia o wartości 500 zł oraz kolejne vouchery do twierdzy.