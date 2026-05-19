Już nie Mielno. Ten nadmorski kurort stał się "polską Ibizą"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-19 2:10

Jeszcze kilka lat temu Mielno było jednym z najbardziej imprezowych punktów na polskim wybrzeżu. W sezonie letnim kojarzyło się przede wszystkim z głośnymi klubami, nocnym życiem i młodzieżą przyjeżdżającą "na balet" z całej Polski. Dziś jednak ten obraz wyraźnie się zmienia.

Mielno: od imprezowej legendy do kurortu rodzinnego

Mielno nadal przyciąga turystów, ale jego charakter przesunął się w stronę bardziej spokojnego, rodzinnego wypoczynku. Co ciekawe, zmiana w kurorcie nie wydarzyła się z dnia na dzień - to proces, który trwa od kilku sezonów. Przedsiębiorcy zaczęli stawiać na inny model turystyki: więcej apartamentów, pensjonatów rodzinnych, infrastruktury dla dzieci i spokojniejszych atrakcji.

Gdzie podziała się "Ibiza północy"?

Przez lata Mielno funkcjonowało w mediach i internetowych opowieściach jako "polska Ibiza". Klubowe imprezy, beach party i głośne wakacyjne noce budowały jego legendę. Dziś jednak ta etykieta bardziej jest wspomnieniem niż rzeczywistością. Gdzie więc wybywa imprezująca młodzież? Ku zdziwieniu wielu, okazuje się, że do Władysławowa.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mielno i Władysławowo na zdjęciach

Władysławowo
Galeria zdjęć 14

Nowa stolica młodzieżowych wakacji: Władysławowo

Władysławowo staje się coraz częstszym wyborem wśród osób, które szukają kurortu na imprezy i spotkania ze znajomymi. Dlaczego akurat ten region? Wpływ na to miało zapewne wiele kwestii, a oto niektóre z nich:

  • szeroka baza noclegowa w różnych cenach,
  • łatwy dostęp do plaż i atrakcji,
  • bliskość Helu i Trójmiasta,
  • atmosfera sprzyjająca imprezom,
  • rozwinięta infrastruktura sezonowa (bary, beach bary, eventy).

Polecany artykuł:

Hotel Gołębiewski w Pobierowie jeszcze nie wystartował. Ocena w Google już poni…

Mielno wciąż żyje

Mimo rosnącej popularności Władysławowa, Mielno wciąż pozostaje ważnym punktem na wakacyjnej mapie młodych ludzi. Spora część turystów - zwłaszcza tych, którzy pamiętają "stare Mielno" - nadal wybiera właśnie ten kurort. Choć klimat jest dziś bardziej zrównoważony, nie zniknęły miejsca, które budowały jego imprezową legendę. Jednym z nich pozostaje klub Bajka, który wciąż przyciąga zarówno stałych bywalców, jak i nowych gości.

Mielno w maju. Polacy juz plażują [ZDJĘCIA]

Mielno
Galeria zdjęć 39
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Atrakcje turystyczne na Bałkanach. W którym państwie je znajdziesz?
Pytanie 1 z 10
Droga Transfogaraska znajduje się w:
mielno wiadomości
morze