To brytyjskie miasto pokonało Wenecję i Paryż. Zostało uznane za najpiękniejsze na świecie

Najpiękniejsze miasto na świecie. Zaskakujący zwycięzca rankingu

Eksperci regularnie tworzą zestawienia najbardziej urokliwych zakątków naszego globu. Całkiem niedawno informowaliśmy o malowniczej wiosce słynącej z kamiennych domków, która przez ogromną popularność mierzy się z plagą odwiedzających, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Ta najpiękniejsza wieś na świecie była rajem. Dziś ma poważny problem z turystami. Tym razem jednak przyszedł czas na wybór najpiękniejszego miasta, a ostateczny werdykt analityków może stanowić spore zaskoczenie. Na szczycie podium nie znalazła się bowiem włoska Wenecja, Rzym czy francuski Paryż, ale nieco mniej znana miejscowość położona na terenie Wielkiej Brytanii.

Angielskie Chester wyprzedza Florencję. Badacze sprawdzili złoty podział w architekturze

Firma Online Mortgage Advisor przeprowadziła szczegółowe badania, z których jasno wynika, że to brytyjskie Chester jest najpiękniejszym miastem na świecie. Naukowcy wzięli pod lupę ponad 2400 budynków zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii oraz w innych europejskich państwach. Głównym kryterium była ich zgodność z zasadą złotego podziału, czyli znaną już w starożytnej Grecji matematyczną regułą określającą idealną harmonię i proporcje. Zwycięskie Chester osiągnęło wynik na poziomie 83,7 proc. zgodności. Włoska Wenecja uzyskała 83,3 proc., natomiast Florencja – 81,6 proc.

Chester przyciąga turystów. Rzymskie mury, gotycka katedra i średniowieczny klimat

Chester uchodzi za jedno z najbardziej malowniczych miejsc w całej Anglii, harmonijnie łącząc w sobie antyczne rzymskie dziedzictwo, średniowieczną aurę oraz nowoczesną infrastrukturę turystyczną. Historyczny klimat jest tam wyczuwalny dosłownie na każdym kroku. Turyści mogą spacerować po klimatycznych, brukowanych alejkach i podziwiać doskonale zachowane mury obronne, które do dzisiaj umożliwiają obejście całego starego miasta.

Prawdziwą wizytówką tego ośrodka jest jednak zabytkowe centrum i tak zwane „The Rows”. Są to unikalne na skalę światową, dwupoziomowe pasaże handlowe. Zbudowane w XVI wieku czarno-białe obiekty z drewna przypominają realistyczną scenografię z historycznych filmów kostiumowych. Obecnie w ich wnętrzach prężnie funkcjonują przytulne kawiarnie, antykwariaty oraz liczne sklepy.

Uwagę odwiedzających przykuwa również monumentalna gotycka katedra w Chester, której bogata historia sięga XI wieku. Angielski zwycięzca rankingu oferuje także mnóstwo terenów zielonych i spacerowych zlokalizowanych tuż nad rzeką, gdzie natura spotyka się z historią. W cieplejsze dni turyści mogą zdecydować się na relaksujący rejs łódką lub wycieczkę po okolicznych kanałach.

