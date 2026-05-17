Pijany 22-latek dachował w powiecie bytowskim. W rozbitym aucie była 19-latka

Wypadek w Kleszczyńcu. Pijany 22-latek koziołkował na prostej drodze

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę rano, 17 maja, w miejscowości Kleszczyniec w powiecie bytowskim. 22-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, który kilka razy dachował. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, auto poruszało się prostym odcinkiem drogi, gdy nagle zjechało z toru jazdy i zaczęło koziołkować.

- Badanie trzeźwości kierowcy wykazało, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie. Zarówno on jak i jego 19-letnia pasażerka zostali przewiezieni do szpitala - informują policjanci z Bytowa w komunikacie.

Policja z Bytowa apeluje. Pijani kierowcy pod lupą mundurowych

Po wypadku na miejscu pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia. Mundurowi po raz kolejny apelują o rozsądek i przypominają, że jazda pod wpływem alkoholu może skończyć się tragedią.

- Kierowanie po alkoholu to ryzyko wypadku i ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu, a każdy pijany kierowca musi liczyć się z surową odpowiedzialnością karną - dodają mundurowi.

