Miasto, w którym gwiazdki Michelin świecą najjaśniej

Które miasto na świecie może pochwallić się największą ilością gwiazdek Michelin? Ku zdziwieniu wielu nie jest to wcale Francja, lecz nieco bardziej odległa i egzotyczna dla europejczyków lokalizacja. Mowa bowiem o Tokio, czyli stolicy Japonii. Właśnie tam znajdziemy największą liczbą restauracji wyróżnionych gwiazdkami Michelin - jest ich tam ok. 200.

Kulinarne imperium - Tokio

Tokio od lat pozostaje niekwestionowanym liderem światowej gastronomii. To właśnie tutaj znajduje się największa liczba restauracji wyróżnionych gwiazdkami Michelin na świecie. Japońska metropolia regularnie wyprzedza kulinarne potęgi takie jak Paryż czy Nowy Jork, przyciągając smakoszy z każdego zakątka globu.

Co ciekawe, fenomen ten opiera się wyłącznie na liczbach - w Tokio jedzenie traktowane jest niemalże jak sztuka wymagająca lat nauki, precyzji i ogromnego szacunku do składników. Natkniemy się tam zarówno na ekskluzywne restauracje sushi, jak i niewielkie bary ramenowe, a mimo to każdy posiłek może stać się kulinarnym doświadczeniem na najwyższym poziomie.

Tokio stolicą dobrego jedzenia

W Tokio króluje przede wszystkim kuchnia japońska w wielu odsłonach – od bardzo tradycyjnej po nowoczesną i uliczną. Najbardziej charakterystyczne dania to:

sushi

ramen

tempura - lekkie, chrupiące owoce morza i warzywa smażone w cieście,

yakitori - grillowane szaszłyki z kurczaka podawane w małych barach,

kaiseki - wielodaniowa, elegancka kuchnia będąca kulinarną wizytówką Japonii,

udon i soba - tradycyjne makarony serwowane na ciepło lub zimno,

street food, m.in. takoyaki czy taiyaki, sprzedawane na ulicznych stoiskach.

Tokio słynie też z perfekcyjnego ryżu, sezonowych składników i minimalistycznego podejścia do smaku. Nawet najprostsze dania są tam dopracowywane latami, dlatego zwykła miska ramenu potrafi smakować jak danie z luksusowej restauracji.