Ukraińcy masowo rodzą się w Polsce. Są najliczniejszą grupą

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-16 2:55

W Polsce w ostatnich latach wyraźnie wzrosła liczba urodzeń dzieci, których rodzice pochodzą z Ukrainy, co sprawia, że stają się one jedną z najliczniejszych grup narodowościowych w statystykach urodzeń w kraju. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z napływem uchodźców i migrantów zarobkowych po 2022 roku oraz ich dłuższym osiedlaniem się w Polsce.

Nowe dane o narodzinach w Polsce. Ukraińcy zdecydowanie dominują

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci i to już nie chwilowy trend, lecz narastający problem demograficzny. Najnowsze dane z rejestru PESEL pokazują jednak, że wśród nowo narodzonych dzieci obcokrajowców zdecydowanie dominują najmłodsi obywatele Ukrainy. W 2025 roku przyszło ich na świat ponad 10,8 tys., co czyni ich najliczniejszą grupą dzieci z zagranicznym obywatelstwem urodzonych w Polsce.

Coraz mniej dzieci rodzi się w Polsce

Dane z rejestru PESEL pokazują skalę zmian demograficznych. W 2025 roku w Polsce urodziło się łącznie około 238 tys. dzieci. Zdecydowaną większość stanowią dzieci z obywatelstwem polskim - było ich 224 294. Niestety, ale to kolejny rok spadków. Jeszcze dwa lata wcześniej liczby wyglądały wyraźnie lepiej:

  • w 2023 roku urodziło się 257 294 dzieci z polskim obywatelstwem,
  • w 2024 roku - 236 809,
  • w 2025 roku - 224 294.

Ukraińskie dzieci najliczniejszą grupą wśród cudzoziemców

Jak wspominaliśmy, wśród dzieci obcokrajowców urodzonych w Polsce zdecydowanie dominują obywatele Ukrainy. W 2025 roku na świat przyszło 10 855 dzieci z ukraińskim obywatelstwem. To więcej niż wszystkich pozostałych grup narodowościowych razem wziętych. Dla porównania - dzieci z obywatelstwem białoruskim urodziło się 829, a indyjskim 205. Spora ilość urodzeń dzieci z ukraińskim obywatelstwem niestety i tak nie pomaga, bo liczby choć są duże, nie są wystarczające.

Spada także liczba narodzin ukraińskich dzieci

Choć Ukraińcy pozostają najliczniejszą grupą cudzoziemców rodzących dzieci w Polsce, również w ich przypadku widoczny jest wyraźny trend spadkowy. Dane pokazują, że:

  • w 2023 roku urodziło się 12 803 dzieci z obywatelstwem ukraińskim,
  • w 2024 roku 11 286,
  • w 2025 roku już tylko 10 855.

Oznacza to, że w ciągu dwóch lat liczba narodzin spadła o blisko 2 tysiące. Eksperci wskazują, że wpływ na to mają m.in. niepewność związana z wojną, sytuacja ekonomiczna oraz decyzje części rodzin o wyjeździe z Polski do innych krajów Europy.

Polska demografia wciąż pod presją

Choć narodziny dzieci obywatelstwa ukraińskiego częściowo zwiększają liczbę urodzeń w Polsce, nie zmienia to ogólnego trendu. Liczba narodzin nadal gwałtownie spada, a eksperci podkreślają, że bez szerokiej polityki prorodzinnej i stabilizacji gospodarczej trudno będzie zatrzymać demograficzny kryzys.

