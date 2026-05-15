Pijany 17-latek na hulajnodze zatrzymany w Kościerzynie. Finał nocnej przejażdżki zaskakuje

Pijany 17-latek na hulajnodze w Kościerzynie. Wiózł pasażerkę i przeklinał

W czwartek, 14 maja, pomorscy policjanci przeprowadzili działania „Jednoślad”, wymierzone w użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz rowerzystów. W akcję zaangażowali się również funkcjonariusze drogówki z Kościerzyny. Łącznie mundurowi skontrolowali 35 osób poruszających się jednośladami.

Najwięcej problemów narobił sobie 17-latek, który poruszał się hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu i dodatkowo przewoził dziewczynę.

- 17-latek został ukarany mandatem karnym za jazdę pod wpływem alkoholu — miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Za to wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Dodatkowo przewoził pasażerkę na hulajnodze elektrycznej, za co został ukarany mandatem w wysokości 500 zł - zaznaczają pomorscy policjanci.

Na tym jednak się nie skończyło. Nastolatek podczas kontroli zaczął wyzywać policjantów i używać wobec nich wulgaryzmów. Funkcjonariusze wystawili mu więc kolejny mandat — tym razem na 100 zł. W efekcie jego nieodpowiedzialne zachowanie zakończyło się karą w wysokości aż 3100 zł.

Policja z Kościerzyny ostrzega użytkowników hulajnóg elektrycznych

- Policjanci przypominają, że kierowanie hulajnogą elektryczną lub rowerem pod wpływem alkoholu jest niebezpieczne i grozi wysokimi mandatami. Funkcjonariusze apelują również o przestrzeganie przepisów, dotyczących przewożenia pasażerów na hulajnogach elektrycznych oraz zachowanie kultury podczas kontroli drogowych. Odpowiedzialne korzystanie z jednośladów to większe bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego - zaznaczają mundurowi.

