Śmiertelny wypadek pod Malborkiem. 19-latka uderzyła w drzewo i zakleszczyła się w rozbitym aucie

Wypadek seata w Pordenowie pod Malborkiem. 19-latka poniosła śmierć

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowy poranek, 15 maja, w Pordenowie koło Malborka. Osobowy seat z ogromną siłą uderzył bokiem w drzewo. Autem kierowała 19-latka. Mimo szybkiej interwencji służb młodej kobiety nie udało się uratować.

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, służby zostały wezwane na miejsce około godziny 7 rano. Do akcji ruszyli strażacy z Malborka oraz druhowie z OSP Lichnowy. Po przyjeździe zastali kompletnie rozbity samochód wbity w przydrożne drzewo. Kierująca była uwięziona we wraku i podróżowała sama. Ratownicy wydobyli kobietę z auta i przekazali ją medykom, jednak lekarz stwierdził jej zgon.

Śledztwo po tragedii w powiecie malborskim. Policja bada przyczyny

Wstępne ustalenia policji wskazują, że młoda kierująca prawdopodobnie straciła kontrolę nad seatem na łuku drogi, po czym auto uderzyło w drzewo — przekazali funkcjonariusze portalowi. Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładny przebieg i przyczyny wypadku.

Po tragedii droga została całkowicie zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

