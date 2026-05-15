Koniec hegemonii Egiptu. Ten kraj wyrasta na nowy wakacyjny raj dla Polaków

Nowy ulubiony kierunek Polaków: Tunezja

W przeszłości wyjazdy w formule all inclusive kojarzyły się polskim turystom głównie z Egiptem. Ostatnio jednak trend ten ulega wyraźnemu odwróceniu. Na celownikach wczasowiczów coraz częściej ląduje Tunezja. Północnoafrykański kraj przyciąga nie tylko korzystniejszymi ofertami finansowymi, ale również malowniczym wybrzeżem, upalną aurą i stale rozbudowywaną siecią obiektów hotelowych. W efekcie staje się jednym z absolutnych przebojów obecnego sezonu turystycznego.

Dlaczego Tunezja zyskuje na popularności? Pogoda i koszty

Tym, co najbardziej przekonuje do wyboru Tunezji, jest świetna relacja jakości świadczonych usług do ponoszonych kosztów. Wczasowicze z Polski mają tam do dyspozycji wygodne kompleksy hotelowe i bogate zaplecze rozrywkowe, a koszty pobytu nierzadko okazują się niższe lub takie same jak w Egipcie.

Kolejnym argumentem jest gwarantowana pogoda, a nagrzane wody Morza Śródziemnego stwarzają wyśmienite warunki do pływania i uprawiania sportów wodnych. To świetna opcja wypoczynku, doceniana zarówno przez rodziny podróżujące z pociechami, jak i pary stawiające na beztroski relaks.

Wakacje 2026 w Tunezji. Rośnie oferta biur podróży

Wzrost zainteresowania wyjazdami do Tunezji nie umknął uwadze touroperatorów, którzy sukcesywnie wzbogacają swoje portfolio. Z polskich lotnisk uruchamiane są kolejne bezpośrednie loty czarterowe, a propozycje wyjazdów typu all inclusive nagłaśniane są promocyjnymi stawkami. Co ciekawe, oferty last minute można znaleźć już w okolicach 2 tysięcy złotych za pełen pakiet z wyżywieniem, co stanowi bardzo konkurencyjną propozycję na rynku.

Czy Tunezja ostatecznie zdetronizuje Egipt?

Zasadne wydaje się pytanie, czy rosnąca popularność Tunezji trwale osłabi pozycję Egiptu. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, choć na pewno nie zabraknie turystów nadal wybierających ojczyznę piramid. Faktem jest natomiast, że coraz szersza grupa wczasowiczów poszukuje nowych kierunków, a Tunezja stanowi znakomitą i pełnowartościową alternatywę dla dotychczasowego lidera.