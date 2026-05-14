1000 kilogramów pędzi ku Ziemi. POLSA wydała ważny komunikat i apeluje o czujność

Kosmiczne zagrożenie nad Polską. Komunikat POLSA o rakiecie FREGAT

Polska Agencja Kosmiczna poinformowała, że monitoruje ponowne wejście w atmosferę górnego członu rakiety FREGAT. Z opublikowanego komunikatu wynika, że obiekt może przelecieć nad częścią Europy, również nad terytorium Polski.

Jak przekazało Centrum Operacyjne SSA POLSA, prognozowane wejście rakiety w atmosferę przewidziano pomiędzy 16 maja godz. 08:43 a 17 maja godz. 13:49 czasu polskiego. Specjaliści zaznaczają, że trajektoria lotu nie wyklucza przelotu obiektu nad naszym krajem.

"Z uwagi na szacowaną masę obiektu (ok.1000 kg) oraz brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę" - zaznacza Polska Agencja Kosmiczna w komunikacie.

Eksperci Polskiej Agencji Kosmicznej apelują o rozwagę

Agencja podkreśla, że sytuacja jest na bieżąco obserwowana, a wszystkie właściwe służby otrzymują aktualne informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami.

"Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów POLSA" - apeluje POLSA w mediach społecznościowych.

