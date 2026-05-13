Awantura w sklepie i atak na funkcjonariuszy. Agresor ugryzł policjantkę!

Dramat w Lęborku. 36-latek zaatakował ekspedientkę i ugryzł policjantkę

We wtorek, 12 maja, chwilę przed godziną 7 rano policjanci patrolujący Lębork otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego klienta w jednym ze sklepów. Z relacji ekspedientki wynikało, że mężczyzna wszczął awanturę i nie chciał opuścić lokalu. 36-latek był przekonany, że pracownica ukrywa na zapleczu jego znajomą. W pewnym momencie zaczął kierować pod adresem kobiety groźby śmierci.

Po przyjeździe policjantów sytuacja jeszcze bardziej się zaogniła.

- Nie wykonywał ich poleceń do zachowania zgodnego z prawem, wykrzykując groźby i obelgi próbował zbliżyć się do ekspedientki. Stawiał opór policjantom, a gdy był obezwładniany uderzył funkcjonariusza pięścią w głowę, a policjantkę ugryzł w dłoń - komentują funkcjonariusze z Pomorza.

W obezwładnieniu agresywnego i pobudzonego mężczyzny policjantów wsparł ratownik medyczny z zespołu pogotowia wezwanego na miejsce interwencji.

Zarzuty dla krewkiego 36-latka. Po ugryzieniu policjantki grozi mu więzienie

- Mundurowi zatrzymali 36-latka. Dziś (13 maja) mężczyzna usłyszy zarzuty i zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zapadną decyzje w kwestii ewentualnego zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych. 36-latkowi grozi kara 3 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

