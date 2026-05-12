Pendolino dojedzie do nadmorskiego uzdrowiska. To duży przełom

Pendolino nad Bałtyk. To wyczekiwany moment

Już w te wakacje Pendolino po raz pierwszy pojedzie bezpośrednio do Ustki. PKP Intercity zapowiedziało uruchomienie sezonowego połączenia Express InterCity Premium (EIP) z Bielska-Białej nad Bałtyk. Według dotychczasowych informacji:

start połączenia zaplanowano na 27 czerwca 2026 roku,

pociąg ma kursować prawdopodobnie do końca wakacji,

trasa obejmie m.in. Katowice, Warszawę, Trójmiasto i Słupsk,

będzie to pierwsze w historii Pendolino dojeżdżające do Ustki.

PKP Intercity podaje, że przejazd z Warszawy do Ustki ma potrwać około 5 godzin.

Pendolino do Ustki

Dla turystów to wielkie wydarzenie, bowiem bez pociągów EIP podróż nad morze np. z Bielska-Białej czy z Warszawy trwa o wiele dłużej i oczywiście nie jest tak wysoce komfortowa. Zainteresowanie przejazdami z pewnością zaskoczy przewoźnika, tym bardziej, że przejazdy ruszą w okresie wakacyjnym.

EIP do Ustki. Ceny biletów

Sprzedaż biletów ma rozpocząć się 15 maja, więc jeśli jesteście zainteresowani zakupem, polecamy zapisać sobie przypomnienie. Najtańsze bilety z Gdańska do Ustki mają kosztować 29 zł, natomiast podróż z Warszawy do uzdrowiska będzie kosztować od 59 zł.

Express InterCity Premium zawiezie pasażerów nad morze

Pociągi Express InterCity Premium od lat uchodzą za jedne z najnowocześniejszych składów kursujących po polskich torach. Szybkie przejazdy, wysoki komfort podróży, klimatyzowane wagony i wygodne udogodnienia sprawiły, że Pendolino stało się jednym z ulubionych środków transportu dla wielu pasażerów podróżujących między największymi miastami w kraju.

Dużą zaletą składów EIP jest również krótki czas przejazdu oraz wysoki standard obsługi, dzięki czemu coraz więcej osób wybiera kolej zamiast samochodu czy krajowych lotów. Szczególnie w sezonie wakacyjnym połączenia nad morze cieszą się ogromnym zainteresowaniem.