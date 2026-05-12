Darmowa karta uratuje twój zagraniczny urlop. Jej wyrobienie to kwestia kilku minut

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwi wakacje
Jeżeli planujesz urlop w Europie, koniecznie zaopatrz się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ten niepozorny dokument stanowi oficjalne potwierdzenie, że masz pełne prawo do korzystania z publicznych placówek medycznych na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. Oznacza to, że w razie kłopotów ze zdrowiem zostaniesz potraktowany przez tamtejszych lekarzy na identycznych zasadach, co obywatele danego państwa.
Gdzie działa EKUZ i w jakich państwach chroni pacjenta?
Wspomniany dokument jest honorowany na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, ale nie tylko. Z publicznej opieki skorzystasz także w:
- Norwegii,
- Wielkiej Brytanii,
- Islandii,
- Liechtensteinie,
- Szwajcarii.
Wypoczywając w popularnych kurortach we Włoszech, Grecji, Chorwacji lub Hiszpanii, zyskujesz zatem gwarancję dostępu do państwowej służby zdrowia bez ryzyka ponoszenia pełnych kosztów leczenia.
Uzyskanie tego potwierdzenia ubezpieczenia nic nie kosztuje, a procedura jest maksymalnie uproszczona. Dokumentację można złożyć przez:
- Internetowe Konto Pacjenta,
- platformę ePUAP,
- aplikację mojeIKP,
- osobistą wizytę w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wybierając ścieżkę internetową, zazwyczaj trzeba czekać na przesyłkę zaledwie parę dób. W szczycie letnich wyjazdów warto jednak złożyć dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż liczba wniosków znacząco rośnie.
Termin ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
Czas, przez jaki możesz posługiwać się wyrobionym dokumentem, zależy od Twojej sytuacji zawodowej i ubezpieczeniowej. Choć w wielu przypadkach decyzja wydawana jest na kilka lat, to osoby uczące się, studenci oraz pracownicy zatrudnieni na krótkich umowach muszą liczyć się ze znacznie krótszym terminem przydatności karty.
Należy pamiętać, że posiadanie darmowej ochrony państwowej nie zwalnia ze wszystkich opłat, ponieważ w wielu zagranicznych systemach pacjenci częściowo współfinansują usługi. Omawiany dokument nie obejmuje również specjalistycznego transportu medycznego do kraju ani konsultacji w prywatnych klinikach. Z tego powodu eksperci zawsze doradzają, by przed przekroczeniem granicy wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne na czas urlopu.