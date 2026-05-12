Tragedia na Pomorzu! Ciało 60-letniego mężczyzny odnalezione w Kątach Rybackich

Zwłoki poszukiwanego żeglarza odnaleziono w Kątach Rybackich
We wtorek, 12 maja, w godzinach porannych w Kątach Rybackich odnaleziono ciało mężczyzny. Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, zwłoki należały do około 60-letniego żeglarza, który dzień wcześniej zaginął na Zalewie Wiślanym.
Informacja o zaginięciu wpłynęła do służb w nocy. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna po raz ostatni przebywał na swoim jachcie. Do działań skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku, akcja poszukiwawcza zakończyła się tragicznie nad ranem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci żeglarza.
Gdzie szukać wsparcia psychologicznego w kryzysie?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Całodobowa linia wsparcia dla osób przeżywających załamanie psychiczne pod numerem 800 70 22 22
- Darmowy telefon zaufania dedykowany dzieciom oraz nastolatkom dostępny pod 116 111
- Bezpłatna pomoc telefoniczna dla dorosłych znajdujących się w kryzysie pod numerem 116 123
- Specjalna linia wsparcia Rzecznika Praw Dziecka działająca pod numerem 800 121 212
- Infolinia dla osób zmagających się z żałobą po stracie bliskiej osoby pod numerem 800 108 108
- Projekt Tumbo Pomaga wspierający osierocone dzieci i młodzież pod numerem 800 111 123
- Platforma internetowa pokonackryzys.pl