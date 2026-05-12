Tragedia na Pomorzu! Ciało 60-letniego mężczyzny odnalezione w Kątach Rybackich

D.P
2026-05-12 8:51

Tragiczne odkrycie nad Bałtykiem. We wtorek, 12 maja, z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, policjanci ustalili już tożsamość zmarłego. To 60-letni żeglarz, który dzień wcześniej zaginął na Zalewie Wiślanym. Ostatni raz był widziany na swoim jachcie. Szczegóły poniżej.

Tragiczne odkrycie nad Bałtykiem! W wodzie znaleziono ludzkie zwłoki

i

Autor: Anna Kisiel

Zwłoki poszukiwanego żeglarza odnaleziono w Kątach Rybackich

We wtorek, 12 maja, w godzinach porannych w Kątach Rybackich odnaleziono ciało mężczyzny. Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, zwłoki należały do około 60-letniego żeglarza, który dzień wcześniej zaginął na Zalewie Wiślanym.

Informacja o zaginięciu wpłynęła do służb w nocy. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna po raz ostatni przebywał na swoim jachcie. Do działań skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku, akcja poszukiwawcza zakończyła się tragicznie nad ranem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci żeglarza.

Gdzie szukać wsparcia psychologicznego w kryzysie?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowa linia wsparcia dla osób przeżywających załamanie psychiczne pod numerem 800 70 22 22
  • Darmowy telefon zaufania dedykowany dzieciom oraz nastolatkom dostępny pod 116 111
  • Bezpłatna pomoc telefoniczna dla dorosłych znajdujących się w kryzysie pod numerem 116 123
  • Specjalna linia wsparcia Rzecznika Praw Dziecka działająca pod numerem 800 121 212
  • Infolinia dla osób zmagających się z żałobą po stracie bliskiej osoby pod numerem 800 108 108
  • Projekt Tumbo Pomaga wspierający osierocone dzieci i młodzież pod numerem 800 111 123
  • Platforma internetowa pokonackryzys.pl
ZIOBRO POD OPIEKĄ TRUMPA! ZNOWU UCIEKŁ PRZED TUSKIEM! | Miziołek & Olczyk
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?