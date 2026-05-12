Tragedia na Pomorzu! Ciało 60-letniego mężczyzny odnalezione w Kątach Rybackich

Zwłoki poszukiwanego żeglarza odnaleziono w Kątach Rybackich

We wtorek, 12 maja, w godzinach porannych w Kątach Rybackich odnaleziono ciało mężczyzny. Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, zwłoki należały do około 60-letniego żeglarza, który dzień wcześniej zaginął na Zalewie Wiślanym.

Informacja o zaginięciu wpłynęła do służb w nocy. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna po raz ostatni przebywał na swoim jachcie. Do działań skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku, akcja poszukiwawcza zakończyła się tragicznie nad ranem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci żeglarza.

Gdzie szukać wsparcia psychologicznego w kryzysie?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowa linia wsparcia dla osób przeżywających załamanie psychiczne pod numerem 800 70 22 22

Darmowy telefon zaufania dedykowany dzieciom oraz nastolatkom dostępny pod 116 111

Bezpłatna pomoc telefoniczna dla dorosłych znajdujących się w kryzysie pod numerem 116 123

Specjalna linia wsparcia Rzecznika Praw Dziecka działająca pod numerem 800 121 212

Infolinia dla osób zmagających się z żałobą po stracie bliskiej osoby pod numerem 800 108 108

Projekt Tumbo Pomaga wspierający osierocone dzieci i młodzież pod numerem 800 111 123

Platforma internetowa pokonackryzys.pl

