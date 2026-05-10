Magiczne miejsce pełne różu

Na świecie nie brakuje miejsc, które wyglądają bardziej jak wizja artysty niż prawdziwy krajobraz. Natura potrafi tworzyć scenerie tak niezwykłe, że trudno uwierzyć w ich autentyczność. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest jezioro w Ameryce Południowej, którego woda przybiera intensywnie różowy kolor i sprawia wrażenie całkowicie nierealnej.

Laguna Colorada w Boliwii wygląda jak jezioro z innej planety

Jednym z najpiękniejszych miejsc w Boliwii jest Laguna Colorada, która znajduje się na terenie parku narodowego. Co ciekawe, kolor jeziora nie jest efektem obróbki zdjęć ani niezwykłego oświetlenia. Za wyjątkową barwę odpowiadają osady i pigmentacja niektórych glonów. W zależności od pogody, nasłonecznienia i poziomu zasolenia, jezioro potrafi zmieniać odcienie - od ceglastoczerwonego po intensywny pomarańczowy. W galerii poniżej znajdziecie fotografie tego niezwykłego miejsca, zachęcamy do sprawdzenia.

Laguna Colorada - Jezioro w Boliwii [ZDJĘCIA]

Różowe jezioro pełne różowych flamingów

Laguna Colorada słynie również z flamingów, które zwykle można zobaczyć przy brzegach jeziora. Ptaki żywią się planktonem i mikroorganizmami obecnymi w wodzie. Co ciekawe, to właśnie dieta bogata w karotenoidy – naturalne barwniki występujące w algach, planktonie i skorupiakach - sprawia, że flamingi mają charakterystyczne różowe upierzenie.

Jezioro o nietypowej barwie

Na świecie istnieje więcej akwenów, które zachwycają niezwykłymi kolorami i wyglądają jak miejsca z innej planety. Niektóre mają intensywnie różową wodę, inne przybierają mlecznobiały lub turkusowy odcień.