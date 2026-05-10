Woda w tym jeziorze jest krwistoczerwona. Wygląda nierealnie

Anastazja Lisowska
2026-05-10 8:56

Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że to prawdziwe miejsce. Woda ma intensywnie różowy, a niekiedy wpadający w czerwony kolor, brzegi pokrywają białe osady minerałów, a po tafli spacerują różowe flamingi. Laguna Colorada to jedno z najbardziej surrealistycznych jezior na świecie i jedna z największych atrakcji boliwijskiego Altiplano.

Magiczne miejsce pełne różu

Na świecie nie brakuje miejsc, które wyglądają bardziej jak wizja artysty niż prawdziwy krajobraz. Natura potrafi tworzyć scenerie tak niezwykłe, że trudno uwierzyć w ich autentyczność. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest jezioro w Ameryce Południowej, którego woda przybiera intensywnie różowy kolor i sprawia wrażenie całkowicie nierealnej.

Laguna Colorada w Boliwii wygląda jak jezioro z innej planety

Jednym z najpiękniejszych miejsc w Boliwii jest Laguna Colorada, która znajduje się na terenie parku narodowego. Co ciekawe, kolor jeziora nie jest efektem obróbki zdjęć ani niezwykłego oświetlenia. Za wyjątkową barwę odpowiadają osady i pigmentacja niektórych glonów. W zależności od pogody, nasłonecznienia i poziomu zasolenia, jezioro potrafi zmieniać odcienie - od ceglastoczerwonego po intensywny pomarańczowy. W galerii poniżej znajdziecie fotografie tego niezwykłego miejsca, zachęcamy do sprawdzenia.

Różowe jezioro pełne różowych flamingów

Laguna Colorada słynie również z flamingów, które zwykle można zobaczyć przy brzegach jeziora. Ptaki żywią się planktonem i mikroorganizmami obecnymi w wodzie. Co ciekawe, to właśnie dieta bogata w karotenoidy – naturalne barwniki występujące w algach, planktonie i skorupiakach - sprawia, że flamingi mają charakterystyczne różowe upierzenie.

Jezioro o nietypowej barwie

Na świecie istnieje więcej akwenów, które zachwycają niezwykłymi kolorami i wyglądają jak miejsca z innej planety. Niektóre mają intensywnie różową wodę, inne przybierają mlecznobiały lub turkusowy odcień. O jednym z takich niezwykłych miejsc pisaliśmy już wcześniej w artykule: To błękitne jezioro wygląda jak rajska laguna. Legenda tłumaczy jego kolor

