O krok od tragedii na Pomorzu. 14-latek wjechał prosto pod auto 52-latki. Finał sprawy w sądzie

14-letni rowerzysta spowodował kolizję w Kartuzach

W środę, 6 maja, chwilę przed godziną 16:00 kartuscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego z udziałem nastoletniego rowerzysty. Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego, który wyjaśniał okoliczności kolizji.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 14-letni rowerzysta prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa 52-letniej kobiecie prowadzącej volkswagena. Na szczęście ani chłopiec, ani kierująca autem nie odnieśli obrażeń.

- Zapytany przez policjantów przyznał, że nie posiada karty rowerowej. Mundurowi sporządzili dokumentację fotograficzną oraz notatkę, która trafi do sądu - informuje pomorska policja.

Policja przypomina o przepisach drogowych dla nieletnich

Funkcjonariusze przypominają także o nowych przepisach dotyczących najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Od 3 marca dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się hulajnogami elektrycznymi ani urządzeniami transportu osobistego po drogach publicznych. Wyjątkiem jest jedynie strefa zamieszkania i jazda pod opieką dorosłego.

- Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia będą zobowiązani do używania kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Doprecyzowano także zasady przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepkach rowerowych - dodają mundurowi.

Policjanci podkreślają, że karta rowerowa jest obowiązkowa dla wszystkich osób niepełnoletnich w wieku od 10 do 18 lat. Dokument ma potwierdzać znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznej jazdy.

Mundurowi zwracają uwagę, że brak karty rowerowej w przypadku kolizji lub wypadku może prowadzić do dodatkowych problemów prawnych. Dlatego apelują do rodziców, by zadbali o odpowiednie przygotowanie dzieci przed samodzielnym poruszaniem się po drogach.

