Poszukiwany 26-latek wpadł w centrum miasta. Ukrywał się przed odsiadką za przestępstwa seksualne

Akcja policji w Kościerzynie. Zatrzymano przestępcę seksualnego

Funkcjonariusze z Kościerzyny (woj. pomorskie) zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary więzienia za przestępstwa seksualne. Do interwencji doszło w centrum miasta, a mężczyzna nie spodziewał się spotkania z policjantami.

Akcja miała miejsce w środę, 6 maja 2026 roku, około godziny 9.30. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie ustalili, że poszukiwany może pojawić się na jednej z ulic miasta. Funkcjonariusze przygotowali więc zasadzkę, która zakończyła się zatrzymaniem 26-latka.

- Policjanci, działając na podstawie własnych ustaleń oraz uzyskanych informacji, podejrzewali, że poszukiwany może przebywać na jednej z ulic w centrum miasta. Podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzili swoje przypuszczenia. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony interwencją funkcjonariuszy - informują policjanci z Kościerzyny.

Poszukiwany trafi do więzienia. Odsiedzi wyrok za przestępstwa

Jak wynika z wyroku sądu, 26-latek miał do odbycia karę roku pozbawienia wolności za czyny o charakterze seksualnym. Mężczyzna od pewnego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

- Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu, skąd trafi do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary - dodają mundurowi.

