Zaskakujący dół rankingu prestiżu zawodów w Polsce. Dzieci o tym marzą, dorośli nie ufają

Anastazja Lisowska
2026-05-08 7:07

Gigantyczne zasięgi, lukratywne kontrakty i sława w sieci powodują, że najmłodsi masowo pragną podążać tą ścieżką. Najświeższe zestawienie poważania społecznego ujawnia jednak brutalną prawdę – wymarzone zajęcie młodego pokolenia wylądowało na samym dnie ogólnopolskiego podsumowania.

Wyniki badania SW Research. Ranking prestiżu zawodów 2026

Mimo że współczesny rynek pracy ewoluuje w błyskawicznym tempie, poglądy obywateli na temat konkretnych profesji od lat wykazują dużą niezmienność. Opublikowane właśnie zestawienie poważania społecznego, przygotowane przez agencję SW Research, precyzyjnie wskazuje, kogo darzymy największym zaufaniem, a czyja praca nie budzi naszego szacunku. Aktualna edycja tego opracowania dostarczyła analitykom sporych niespodzianek, które widoczne są zwłaszcza w zamykającej stawkę grupie.

Influencer zamyka stawkę w rankingu prestiżu zawodów

Jeszcze nie tak dawno pojęcie twórcy internetowego praktycznie nie funkcjonowało w świadomości publicznej. Obecnie jest to jednak absolutny szczyt aspiracji zawodowych dla ogromnej rzeszy polskich dzieci oraz nastolatków. Zasięgi na platformach społecznościowych, płatne kampanie, darmowe wycieczki i codzienne relacjonowanie prywatności budują w młodych przekonanie, że to niezwykle prosta ścieżka do majątku i sławy.

Właśnie dlatego tak ogromne zdumienie wywołują wnioski płynące z najświeższego raportu „Ranking prestiżu zawodów i specjalności 2026”, który został opracowany przez pracownię SW Research. Jak jasno wynika z opublikowanych danych, to właśnie internetowi celebryci wylądowali na samym końcu ogólnopolskiego zestawienia najbardziej szanowanych profesji w naszym kraju.  Kompletna lista 10 najmniej szanowanych profesji w Polsce została udostępniona w zamieszczonej poniżej galerii.

Polacy nie ufają influencerom. Twórcy wideo tuż obok

Jak pokazują zebrane ankiety, osoby zarabiające na swojej popularności w internecie zyskały uznanie u zaledwie 14,7 procent badanych respondentów. Jest to zdecydowanie najsłabszy rezultat ze wszystkich analizowanych w tym rankingu ścieżek kariery. Oczko wyżej, z zaledwie nieco lepszym poparciem wynoszącym 16,2 procent, uplasowali się twórcy publikujący swoje materiały w serwisie YouTube.

Powyższe liczby obnażają gigantyczną przepaść między młodzieńczymi wyobrażeniami o pracy w sieci a chłodną oceną reszty polskiego społeczeństwa. W oczach większości rodaków ta działalność to przede wszystkim wszechobecna reklama, fałsz oraz reżyserowanie perfekcyjnego wizerunku, który całkowicie rozmija się z prawdziwym życiem.

Liderzy zestawienia. Kto cieszy się największym prestiżem?

Podczas gdy koniec listy został całkowicie zdominowany przez twórców internetowych oraz przedstawicieli sceny politycznej, czołowe miejsca niezmiennie okupują specjaliści dbający o nasze bezpieczeństwo, zdrowie oraz ratujący życie. Rodacy najwyżej cenią te zawody, które wiążą się z gigantyczną odpowiedzialnością oraz niosą rzeczywistą pomoc potrzebującym obywatelom. Szersze informacje na temat zwycięzców tego plebiscytu można odnaleźć tutaj: To najbardziej poważane zawody w Polsce. Nowy ranking i nowy lider.

