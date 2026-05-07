To najbardziej poważane zawody w Polsce. Nowy ranking i nowy lider

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-07 14:40

Polacy ponownie wskazali zawody, które cieszą się największym społecznym uznaniem. W najnowszym rankingu przygotowanym przez agencję SW Research doszło do ważnej zmiany na szczycie zestawienia. Po kilku latach dominacji strażaków, pojawił się nowy lider. Wyniki pokazują też, że największym szacunkiem nadal darzymy profesje związane z ratowaniem życia, zdrowiem i bezpieczeństwem.

Ranking najbardziej poważanych zawodów 2026

Coroczny ranking prestiżu zawodów pokazuje, którym profesjom Polacy ufają najbardziej i które budzą największy społeczny szacunek. Zestawienie przygotowywane przez SW Research od kilku lat pozwala obserwować, jak zmienia się postrzeganie poszczególnych grup zawodowych oraz jakie wartości są dziś szczególnie cenione. Tegoroczna edycja przyniosła niewielkie, ale znaczące zmiany w czołówce rankingu.

Ratownicy medyczni nowym liderem rankingu

Agencja SW Research już po raz szósty zapytała Polaków, jakim poważaniem darzą przedstawicieli różnych zawodów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI w dniach 21-23 kwietnia 2026 roku na grupie 1006 respondentów. Ankietowani odpowiadali na pytanie, jakim poważaniem darzą przedstawicieli poszczególnych zawodów. W badaniu uwzględniono 56 profesji, w tym pięć nowych kategorii zawodowych. Największą zmianą tegorocznego zestawienia jest awans ratowników medycznych na pierwsze miejsce. Uzyskali oni 79,6 proc. pozytywnych wskazań i wyprzedzili strażaków, którzy przez pięć ostatnich lat zajmowali pozycję lidera.

Różnica między obiema profesjami okazała się jednak niewielka. Strażacy zdobyli 78,8 proc. wskazań, co pokazuje, że zawody związane z ratowaniem życia i niesieniem pomocy wciąż cieszą się ogromnym społecznym zaufaniem.

TOP 10 najbardziej poważanych zawodów w Polsce

Zawody związane z bezpieczeństwem nadal dominują

Wyniki badania pokazują, że społeczne hierarchie prestiżu zawodów pozostają bardzo stabilne. Na czele od lat utrzymują się profesje kojarzone z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem oraz odpowiedzialnością za innych ludzi.

