Druga majówka 2026 za chwilę. Aż 5 dni wolnego. Skorzystają rodzice z dziećmi

Anastazja Lisowska
2026-05-07 18:47

Choć tegoroczna majówka już za nami, kalendarz skrywa jeszcze jeden moment, który dla wielu rodzin może okazać się idealną okazją do krótkiego wyjazdu. Co ważne, noclegi są wtedy wyraźnie tańsze niż na początku maja, a w popularnych miejscowościach łatwiej o spokojny wypoczynek i atrakcyjne oferty.

Majówka na działce

Nieoczywisty długi weekend dla rodzin w maju

Maj od lat kojarzy się przede wszystkim z długim weekendem i tłumami w kurortach. Tymczasem coraz więcej rodzin zaczyna dostrzegać inny, mniej oczywisty moment na krótki wyjazd, a mianowicie czas trwania egzaminów ósmoklasisty. Okazuje się, że kilka majowych dni wolnych od zajęć szkolnych może stać się okazją do spokojnego wypoczynku, a przy okazji pozwolić sporo zaoszczędzić.

Egzamin ósmoklasisty 2026

W dniach 11-13 maja uczniowie ósmych klas przystępują do egzaminów kończących szkołę podstawową. Dla młodszych dzieci oznacza to jednak brak standardowych zajęć dydaktycznych. Wielu rodziców zamiast organizować opiekę czy zostawiać dzieci w domu, zaczyna traktować ten termin jak miniwakacje.

Druga majówka 2026. W tym terminie wakacje są tańsze

Z danych serwisu Travelist.pl wynika, że średni koszt noclegu dla rodziny 2+1 w hotelu o standardzie 3–5 gwiazdek podczas egzaminów ósmoklasisty wynosi około 520 zł za dobę. Dla porównania, w czasie majówki podobny pobyt kosztował średnio około 610 zł. Największe różnice cenowe widać w regionach wypoczynkowych:

  • nad jeziorami ceny są niższe średnio o 16 proc.,
  • nad morzem o około 15 proc.,
  • w górach o 14 proc.,
  • w miastach i mniejszych miejscowościach spadki sięgają od kilku do kilkunastu procent.

To jeden z tych terminów, który nie funkcjonuje w powszechnej świadomości jako długi weekend, a w praktyce nim jest, i to dla całkiem dużej grupy społecznej. Dla rodzin to świetna okazja, by wyjechać na kilka dni bez konieczności organizowania dodatkowego urlopu, a jednocześnie skorzystać z niższych cen i większej dostępności hoteli niż w najbardziej obleganych terminach – komentuje Eliza Maćkiewicz, ekspertka portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Gdzie wyjechać w maju bez wydawania fortuny?

Wyjazd w maju nie musi oznaczać wysokich cen i rezerwacji robionych z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W mniej obleganym terminie można znaleźć rodzinne noclegi w popularnych kurortach nawet za kilkaset złotych za dobę. Co ciekawe, zgodnie z danymi portalu Travelist.pl najtańsze propozycje pojawiają się nie tylko w mniej znanych miejscowościach, ale także w dobrze kojarzonych nadmorskich i górskich kierunkach.

Nad morzem:

  • Gdańsk od ok. 290 zł za noc
  • Kołobrzeg od ok. 380 zł
  • Międzyzdroje od ok. 420 zł
  • Mielno od ok. 450 zł
  • Krynica Morska od ok. 500 zł.

W górach:

  • Muszyna od ok. 310 zł za noc
  • Szklarska Poręba od ok. 330 zł
  • Świeradów-Zdrój od ok. 400 zł
  • Zakopane od ok. 400 zł
  • Karpacz od ok. 410 zł.

Nad jeziorami:

  • Koprzywnica od ok. 290 zł za noc
  • Brunów od ok. 380 zł
  • Stare Sady od ok. 390 zł
  • Olsztyn od ok. 450 zł
  • Ostróda od ok. 500 zł.

