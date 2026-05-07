Nieoczywisty długi weekend dla rodzin w maju

Maj od lat kojarzy się przede wszystkim z długim weekendem i tłumami w kurortach. Tymczasem coraz więcej rodzin zaczyna dostrzegać inny, mniej oczywisty moment na krótki wyjazd, a mianowicie czas trwania egzaminów ósmoklasisty. Okazuje się, że kilka majowych dni wolnych od zajęć szkolnych może stać się okazją do spokojnego wypoczynku, a przy okazji pozwolić sporo zaoszczędzić.

Egzamin ósmoklasisty 2026

W dniach 11-13 maja uczniowie ósmych klas przystępują do egzaminów kończących szkołę podstawową. Dla młodszych dzieci oznacza to jednak brak standardowych zajęć dydaktycznych. Wielu rodziców zamiast organizować opiekę czy zostawiać dzieci w domu, zaczyna traktować ten termin jak miniwakacje.

Druga majówka 2026. W tym terminie wakacje są tańsze

Z danych serwisu Travelist.pl wynika, że średni koszt noclegu dla rodziny 2+1 w hotelu o standardzie 3–5 gwiazdek podczas egzaminów ósmoklasisty wynosi około 520 zł za dobę. Dla porównania, w czasie majówki podobny pobyt kosztował średnio około 610 zł. Największe różnice cenowe widać w regionach wypoczynkowych:

nad jeziorami ceny są niższe średnio o 16 proc.,

nad morzem o około 15 proc.,

w górach o 14 proc.,

w miastach i mniejszych miejscowościach spadki sięgają od kilku do kilkunastu procent.

To jeden z tych terminów, który nie funkcjonuje w powszechnej świadomości jako długi weekend, a w praktyce nim jest, i to dla całkiem dużej grupy społecznej. Dla rodzin to świetna okazja, by wyjechać na kilka dni bez konieczności organizowania dodatkowego urlopu, a jednocześnie skorzystać z niższych cen i większej dostępności hoteli niż w najbardziej obleganych terminach – komentuje Eliza Maćkiewicz, ekspertka portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Gdzie wyjechać w maju bez wydawania fortuny?

Wyjazd w maju nie musi oznaczać wysokich cen i rezerwacji robionych z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W mniej obleganym terminie można znaleźć rodzinne noclegi w popularnych kurortach nawet za kilkaset złotych za dobę. Co ciekawe, zgodnie z danymi portalu Travelist.pl najtańsze propozycje pojawiają się nie tylko w mniej znanych miejscowościach, ale także w dobrze kojarzonych nadmorskich i górskich kierunkach.

Nad morzem:

Gdańsk od ok. 290 zł za noc

Kołobrzeg od ok. 380 zł

Międzyzdroje od ok. 420 zł

Mielno od ok. 450 zł

Krynica Morska od ok. 500 zł.

W górach:

Muszyna od ok. 310 zł za noc

Szklarska Poręba od ok. 330 zł

Świeradów-Zdrój od ok. 400 zł

Zakopane od ok. 400 zł

Karpacz od ok. 410 zł.

Nad jeziorami:

Koprzywnica od ok. 290 zł za noc

Brunów od ok. 380 zł

Stare Sady od ok. 390 zł

Olsztyn od ok. 450 zł

Ostróda od ok. 500 zł.

