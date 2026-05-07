Turyści kochają to polskie miasto. Słynie z kultowej fontanny i morskiego złota

Gdańsk perełką na mapie Polski

Gdańsk to jedno z najstarszych i najbardziej fascynujących miast w Polsce. Już w średniowieczu był ważnym portem handlowym i należał do potężnego związku miast kupieckich, jakim była Hanza. Dzięki temu rozwijał się niezwykle dynamicznie, przyciągając kupców z całej Europy.

To właśnie tutaj rozpoczęła się II wojna światowa, gdy 1 września 1939 roku padły pierwsze strzały na Westerplatte. Współczesna historia również ma ogromne znaczenie - Gdańsk był kolebką ruchu Solidarność, który przyczynił się do upadku komunizmu.

Tak bogata i burzliwa historia miasta sprawiła, że dziś przyciąga ono turystów nie tylko piękną architekturą, ale także wyjątkową atmosferą i znaczeniem kulturowym.

Co ciekawego w Gdańsku czeka na turystów?

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Gdańska jest oczywiście Fontanna Neptuna, znajdująca się na Długim Targu. To właśnie tutaj skupia się życie turystyczne - wokół fontanny można podziwiać kolorowe kamienice, historyczne budynki oraz poczuć klimat dawnego miasta portowego. Poniżej przedstawiamy jedne z najważniejszych miejsc, które trzeba zobaczyć będąc w mieście:

Bazylika Mariacka

Żuraw w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności

Westerplatte

Muzeum II Wojny Światowej

Wyspa Spichrzów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Gdańsk [ZDJĘCIA]

11

Morskie złoto - skarb Bałtyku

Gdańsk słynie również z bursztynu, nazywanego "morskim złotem". W mieście znajdziemy liczne galerie jubilerskie, gdzie można kupić unikatowe wyroby z tego surowca. Szczególną popularnością cieszy się Muzeum Bursztynu, które przybliża historię i znaczenie bursztynu na przestrzeni wieków.

Spacerując po nadmorskich plażach, takich jak Plaża w Brzeźnie, można nawet spróbować szczęścia i samodzielnie znaleźć niewielkie fragmenty bursztynu. Przy dobrych warunkach można wrócić z wędrówki z naprawdę dobrymi skarbami!

Złote żniwa nad Bałtykiem trwają. Spacerowicze wynoszą wiadrami