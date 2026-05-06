Korupcja w Pucku. Urzędnik i pośredniczka zatrzymani na gorącym uczynku

Skoordynowana akcja policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gdańsku oraz funkcjonariuszy z puckiej komendy doprowadziła do ujęcia dwóch osób zamieszanych w proceder korupcyjny. Działania, prowadzone 28 kwietnia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pucku, dotyczyły przyjęcia 10 tysięcy złotych łapówki. Zatrzymano 41-letnią kobietę, która pełniła rolę pośredniczki i przyjęła pieniądze, oraz 49-letniego inspektora, dla którego gotówka była przeznaczona w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu. Funkcjonariusze wkroczyli jednocześnie do dwóch miejsc na terenie miasta i powiatu puckiego, aby zakończyć nielegalną działalność.

Poważne zarzuty dla urzędnika z Pucka. Grozi mu do 8 lat więzienia

Po zatrzymaniu sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Pucku, gdzie 41-latka i 49-latek usłyszeli szereg zarzutów, w tym płatnej protekcji, korupcji czynnej i biernej, a także poświadczenia nieprawdy. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych, takich jak dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co istotne, 49-letni inspektor z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku został na czas śledztwa zawieszony w obowiązkach służbowych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl

