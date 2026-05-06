Czarne punkty na mapie Polski. Z tych miast uciekają mieszkańcy

Anastazja Lisowska
2026-05-06 7:34

Polska systematycznie zmaga się z wyludnianiem wielu ośrodków miejskich. Ten niepokojący trend przestał być domeną tylko najmniejszych miejscowości. Spadki populacji rzędu kilkunastu procent mocno uderzają w lokalną infrastrukturę, biznes i rynek pracy. W których rejonach kraju sytuacja jest najbardziej dramatyczna?

To czarne punkty Polski. Mieszkańców stale ubywa!
Głębszy kryzys demograficzny Polski

Od lat na mapie demograficznej naszego kraju zachodzą poważne zmiany. Proces ubywania obywateli w poszczególnych ośrodkach to systematyczny i rozciągnięty w czasie trend. Miasta, które jeszcze nie tak dawno tętniły życiem i chłonęły ludzi z sąsiednich wiosek, obecnie mierzą się z niekorzystnym bilansem demograficznym. Wszystko to wynika z silnych przeobrażeń na tle kulturowym, finansowym i społecznym, kształtujących kierunki migracji rodaków.

Główne przyczyny ucieczki z mniejszych ośrodków

Ubytek obywateli to pokłosie wielu powiązanych ze sobą procesów. Wśród najważniejszych czynników wymienia się:

  • Wyjazdy za pracą: masowy odpływ młodych ludzi za granicę oraz do głównych polskich metropolii.
  • Brak zastępowalności pokoleń: niska liczba narodzin połączona ze stale powiększającym się odsetkiem seniorów.
  • Przesiedlenia krajowe: opuszczanie mniejszych miejscowości na rzecz takich gigantów jak Wrocław, Kraków czy stolica.

Oto najbardziej dotknięte miasta

Pojawia się zatem pytanie o to, w których rejonach kryzys odczuwany jest najmocniej. W przygotowanym przez nas zestawieniu poniżej zaprezentowaliśmy 10 ośrodków z najbardziej drastycznym spadkiem populacji.

Co może odwrócić ten negatywny trend?

Aby zahamować exodusu z mniejszych miejscowości, należy zagwarantować odpowiednie warunki bytowe, które skuszą zwłaszcza młode pokolenie do pozostania na miejscu lub powrotu po studiach. Podstawą jest szeroki dostęp do stabilnych i perspektywicznych miejsc pracy. Niezbędne jest również zapewnienie relatywnie tanich mieszkań, wysokiego poziomu szkolnictwa oraz funkcjonalnego systemu transportowego, umożliwiającego swobodne poruszanie się tak w obrębie miasta, jak i poza nim.

