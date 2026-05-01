Ta plaża nad Bałtykiem ma 830 metrów. Latem roi się tam od nudystów

Plaża Schilksee nad Bałtykiem. 830 metrów piasku

Niemieckie wybrzeże Bałtyku słynie z dobrze zagospodarowanych plaż, ale jedna z nich wyróżnia się szczególnie. Położona w Kilonii plaża Schilksee to miejsce wyjątkowe. Latem wypoczywają tu zarówno rodziny z dziećmi, single, pary, jak i młodzież korzystająca z wakacji.

Warto zaznaczyć, że Schilksee to dzielnica miasta Kiel, położona nad Zatoką Kilońską, będącą częścią Morza Bałtyckiego. Co ciekawe, to właśnie tutaj odbywały się regaty podczas igrzysk olimpijskich w 1972 roku, a do dziś funkcjonuje tam duże centrum żeglarskie. Największą wizytówką Schilksee jest oczywiście plaża o długości około 830 metrów, która w sezonie letnim jest strzeżona przez ratowników. Fotografie okolicy zamieszczamy w galerii poniżej.

370 metrów wolności

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że Schilksee ma również wyraźnie wydzielony odcinek dla osób, które preferują opalanie i korzystanie ze słońca oraz morza bez strojów kąpielowych. Plaża dla nudystów znajduje się w kierunku plaży Falckenstein i jest miejscem niestrzeżonym. W okolicy można natknąć się na napisy FKK Strand, co oznacza, iż na plaży można odpoczywać nago. Co ciekawe, w Niemczech kultura FKK (Freikörperkultur) ma długą tradycję i jest społecznie akceptowana pod warunkiem korzystania z wyznaczonych do tego stref.

Czy w Polsce są plaże nudystów?

W Polsce również istnieją plaże nudystów, choć zwykle są to miejsca nieoficjalne lub słabo oznaczone. Mimo to funkcjonują od lat i mają stałych bywalców. Najbardziej znane plaże nudystów w Polsce to:

Plaża nudystów Stogi

Plaża nudystów w Mielnie

Plaża naturystyczna Grzybowo-Dźwirzyno

Plaża Nudystów Cholerzyn.

Co ważne, w Polsce nudyzm nie jest formalnie uregulowany jako osobna forma plażowania, ale zazwyczaj jest tolerowany w miejscach zwyczajowo do tego przeznaczonych. Najlepiej korzystać więc z odcinków oddalonych od głównych wejść i rodzinnych plaż.