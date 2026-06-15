Wielka akcja policji na drogach. Kierowcy muszą spodziewać się masowych kontroli

Wzmożone kontrole na drogach. Rusza "Operacja alkohol i narkotyki"

Międzynarodowe działania służb pod szyldem ROADPOL wystartowały w poniedziałek 15 czerwca i potrwają do 21 czerwca. Przez ten czas kierowcy muszą liczyć się ze znacznie większą liczbą patroli. Funkcjonariusze skupią się przede wszystkim na sprawdzaniu stanu trzeźwości oraz testowaniu kierujących pod kątem obecności narkotyków. Głównym założeniem całej inicjatywy jest wyeliminowanie z ruchu tych osób, które decydują się na prowadzenie pojazdów po zażyciu niedozwolonych substancji.

Najwyższą aktywność mundurowych zapowiedziano na 19 czerwca 2026 roku. Tego dnia patrole pojawią się w znacznie większej liczbie zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych, jak i mniejszych trasach o znaczeniu lokalnym, aby weryfikować stan kierujących i dbać o przestrzeganie przepisów. Warto dodać, że kalendarz podobnych działań przewiduje już kolejną edycję tej ogólnokrajowej weryfikacji, która odbędzie się w okresie od 14 do 20 grudnia 2026 roku.

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Czym zajmuje się ROADPOL i jak wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

ROADPOL, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego, to zrzeszenie skupiające organy ścigania z kilkudziesięciu państw Starego Kontynentu, w tym również polską drogówkę. Powołana 26 września 2019 roku struktura, która zastąpiła wcześniejszą sieć TISPOL, stawia sobie za główny cel maksymalne ograniczenie ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń w wypadkach komunikacyjnych. Najważniejsze filary działalności tej instytucji obejmują następujące obszary

nadzorowanie międzynarodowych inicjatyw związanych z ruchem drogowym

wzajemne przekazywanie wiedzy oraz danych operacyjnych pomiędzy służbami z różnych państw

działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na europejskich trasach

przygotowywanie specjalistycznych kursów i szerokich kampanii uświadamiających

stałe współdziałanie z unijnymi organami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem podróżowania