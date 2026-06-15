Wielka akcja policji na drogach. Kierowcy muszą spodziewać się masowych kontroli

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-15 9:42

Dokładnie 15 czerwca rozpoczyna się ogólnoeuropejska inicjatywa służb, znana pod nazwą "Operacja alkohol i narkotyki". Działania koordynowane przez organizację ROADPOL potrwają pełny tydzień. Kierowcy muszą przygotować się na częste spotkania z mundurowymi, a kumulację policyjnej aktywności zaplanowano na 19 czerwca.

Ile zarabiają POLICJANCI? Znamy stawki! W grę wchodzą WIELKIE pieniądze! [LISTA]
Autor: Pixabay.com Kierownik referatu 5 395 zł Zadania policji: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń; działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń, a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną; zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA; współpraca z policjami innych państw, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów; gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; realizacja zadań wynikająch z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych; prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA); nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami.

Wzmożone kontrole na drogach. Rusza "Operacja alkohol i narkotyki"

Międzynarodowe działania służb pod szyldem ROADPOL wystartowały w poniedziałek 15 czerwca i potrwają do 21 czerwca. Przez ten czas kierowcy muszą liczyć się ze znacznie większą liczbą patroli. Funkcjonariusze skupią się przede wszystkim na sprawdzaniu stanu trzeźwości oraz testowaniu kierujących pod kątem obecności narkotyków. Głównym założeniem całej inicjatywy jest wyeliminowanie z ruchu tych osób, które decydują się na prowadzenie pojazdów po zażyciu niedozwolonych substancji.

Polecany artykuł:

Najbardziej kolorowa wieś w Polsce. Barwna perełka znajduje się w Małopolsce

Kiedy masowe kontrole policji w Polsce? Służby wytypowały konkretną datę

Najwyższą aktywność mundurowych zapowiedziano na 19 czerwca 2026 roku. Tego dnia patrole pojawią się w znacznie większej liczbie zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych, jak i mniejszych trasach o znaczeniu lokalnym, aby weryfikować stan kierujących i dbać o przestrzeganie przepisów. Warto dodać, że kalendarz podobnych działań przewiduje już kolejną edycję tej ogólnokrajowej weryfikacji, która odbędzie się w okresie od 14 do 20 grudnia 2026 roku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Fotoradary grozy w Polsce. Te "strzelają" co chwilę

Fotoradary grozy w Polsce
Galeria zdjęć 11

Czym zajmuje się ROADPOL i jak wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

ROADPOL, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego, to zrzeszenie skupiające organy ścigania z kilkudziesięciu państw Starego Kontynentu, w tym również polską drogówkę. Powołana 26 września 2019 roku struktura, która zastąpiła wcześniejszą sieć TISPOL, stawia sobie za główny cel maksymalne ograniczenie ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń w wypadkach komunikacyjnych. Najważniejsze filary działalności tej instytucji obejmują następujące obszary

  • nadzorowanie międzynarodowych inicjatyw związanych z ruchem drogowym
  • wzajemne przekazywanie wiedzy oraz danych operacyjnych pomiędzy służbami z różnych państw
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na europejskich trasach
  • przygotowywanie specjalistycznych kursów i szerokich kampanii uświadamiających
  • stałe współdziałanie z unijnymi organami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem podróżowania
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które z tych państw jest większe pod względem powierzchni?
Pytanie 1 z 12
Które państwo jest większe?
kontrole
Policja