BP tnie etaty. Pracę straci kilkaset osób

Około 700 etatów do likwidacji

Z informacji przekazanych przez agencję Reuters wynika, że redukcje obejmą przede wszystkim pracowników, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w wydobycie i produkcję. Zwolnienia mają dotyczyć około 8 proc. z 8,5 tys. stanowisk w obszarach wspierających działalność operacyjną. Rzecznik BP potwierdził, że firma przygotowuje kolejne zmiany kadrowe, choć nie ujawnił oficjalnie liczby osób, które stracą zatrudnienie.

Brytyjski koncern zmienia strategię

Redukcja etatów jest elementem szerszej reorganizacji prowadzonej przez BP. W ostatnich latach firma mocno inwestowała w projekty związane z transformacją energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Po zmianach w kierownictwie priorytety uległy jednak zmianie.

Obecnie koncern ponownie skupia się na działalności związanej z wydobyciem ropy i gazu, uznając ją za kluczowy obszar biznesu. Jednocześnie ogranicza część inwestycji w sektorze zielonej energii, chcąc poprawić rentowność i zmniejszyć zadłużenie.

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Ceny paliwa na stacjach benzynowych

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Zmniejszy się również liczba menedżerów

Zmiany nie ograniczą się wyłącznie do pracowników administracyjnych. BP zapowiada także redukcję stanowisk kierowniczych wyższego szczebla o około 20 proc.

Jak podkreśla kierownictwo spółki, uproszczenie struktury ma zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa i umożliwić sprawniejsze funkcjonowanie nawet w okresach słabszej koniunktury na rynku paliwowym.

Ceny paliw w Polsce

Polscy kierowcy już odczuli wzrost cen paliw. Po zakończeniu obowiązywania rządowego programu CPN, który obejmował m.in. obniżony VAT oraz maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, tankowanie stało się wyraźnie droższe. Od 1 lipca ceny ponownie kształtują się na zasadach rynkowych, a powrót 23-procentowej stawki VAT przełożył się na wzrost kosztów przy dystrybutorach. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ceny pozostają wysokie notowania ropy na światowych rynkach oraz napięcia geopolityczne.