To był hit wakacyjnych wyjazdów. Teraz coraz więcej osób szuka tańszych alternatyw

Jeszcze niedawno był wakacyjnym rajem Polaków

Przez lata Chorwacja była jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych przez Polaków. Piękne plaże, lazurowe morze, malownicze miasteczka i możliwość dojazdu własnym samochodem sprawiały, że co roku nad Adriatyk ruszały tysiące rodzin. Dodatkowym atutem były przystępne ceny – jeszcze kilkanaście lat temu wakacje w Chorwacji często kosztowały mniej niż pobyt w wielu zachodnioeuropejskich kurortach.

Dziś sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Coraz więcej turystów zwraca uwagę na wysokie ceny noclegów, posiłków czy atrakcji. W efekcie część osób zaczyna rozglądać się za tańszymi alternatywami, takimi jak Albania, Czarnogóra, Bułgaria czy nawet Grecja, gdzie w niektórych regionach można znaleźć oferty w podobnej lub niższej cenie.

Dlaczego Chorwacja stała się tak droga?

Na wzrost cen wpłynęło kilka czynników. Największe znaczenie miała wysoka inflacja, która po pandemii dotknęła niemal całą Europę. Podrożały energia, paliwa, żywność oraz koszty zatrudnienia pracowników, a właściciele hoteli, apartamentów i restauracji musieli uwzględnić te wydatki w swoich cennikach.

Znaczenie miało również wprowadzenie euro w 2023 roku. Choć wielu turystów właśnie z tym wydarzeniem wiąże skok cen, ekonomiści podkreślają, że wpływ samej zmiany waluty był stosunkowo niewielki. Dodatkowo warto zauważyć, że popularność działa na niekorzyść turystów. Widząc duże zainteresowanie, właściciele obiektów noclegowych i lokali gastronomicznych mogą pozwolić sobie na wyższe ceny, szczególnie w szczycie sezonu.

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Chorwacja [ZDJĘCIA]

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Gdzie na wakacje zamiast Chorwacji?

Osoby, które szukają pięknych plaż i ciepłego morza, ale chcą wydać mniej niż w Chorwacji, mają dziś sporo możliwości. Coraz większą popularnością cieszy się Albania. Chętnie wybierana jest również Czarnogóra, oferująca urokliwe zatoki i górskie krajobrazy. Dobrą alternatywą pozostaje także Bułgaria, gdzie łatwo znaleźć atrakcyjne cenowo hotele, a także mniej znane regiony Grecji, które poza szczytem sezonu potrafią zaskoczyć korzystnymi cenami.